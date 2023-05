Sieg in Sandhausen: Hansa Rostock fast schon gerettet Stand: 12.05.2023 20:23 Uhr Der FC Hansa Rostock ist dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah. Dank des 2:1 (2:0) am Freitagabend beim Konkurrenten SV Sandhausen könnte es damit sogar schon im weiteren Verlauf des Spieltages auf dem Sofa dazu kommen.

von Christian Görtzen

Der vierte Sieg in Folge versetzt den FC Hansa in diese schöne Lage. Mit jetzt 37 Punkten ist für das Team von Hansa-Trainer Alois Schwartz die Gefahr des direkten Abstiegs schon jetzt zu mindestens 95 Prozent gebannt. 100 Prozent würden an diesem 32. Spieltag erreicht werden, wenn der Drittletzte Arminia Bielefeld am Sonnabend beim 1. FC Kaiserslautern verliert und Jahn Regensburg am Sonntag zu Hause nicht gegen den HSV gewinnt. Für Schwartz war es in jedem Fall ein schöner Besuch an der alten Wirkungsstätte.

Fröling bringt Hansa nach Solo in Führung

Intensiv war die Partie im Stadion am Hardtwald schon in der Anfangsphase. Es fehlten aber zunächst noch die Höhepunkte. Das änderte sich in der 17. Minute - Rostocks Nils Fröling war dafür verantwortlich. Der schwedische Angreifer zog mit dem Ball am Fuß das Tempo an, versetzte durch flinke Haken seine Gegenspieler Dario Dumic und den ehemaligen Kieler Arne Sicker, blieb wach, als Letzterer den Ball kurz blockte, und schob letztlich zum 1:0 für die Norddeutschen ein. Im sehr gut besetzten Gästeblock war die Stimmung nun bestens.

Dass sie es blieb, hatten die Hansa-Fans Torhüter Markus Kolke zu verdanken. Nach einer Hereingabe des Sandhäusers Bashkim Ajdini wäre Rick van Drongelen beinahe ein Eigentor unterlaufen, doch der Schlussmann mit dem Spitznamen "Krake" war zur Stelle und kam mit seiner Hand an die Kugel heran (21.). Auch Alexander Esswein wäre kurz darauf fast der Ausgleich geglückt (24.).

Pröger erhöht per Strafstoß für Rostock

Und dann schadeten sich die immer wieder fahrig agierenden Gastgeber selbst. Nach einem Foul von Sicker an Kai Pröger gab es folgerichtig Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an, verlud Sandhausens Kapitän Patrick Drewes - 2:0 für Hansa (37.). Für den zuletzt formstarken Mittelfeldspieler war es der dritte Treffer im dritten Spiel in Folge. Mit dem beruhigenden Vorsprung ging es auch in die Kabine.

Sandhausen verkürzt, dann hilft der VAR dem FCH

Es deutete nach Wiederbeginn rein gar nichts darauf hin, dass Sandhausen die Partie bald wieder spannend machen könnte. Aber es kam dennoch so, weil Hansa nicht entschlossen genug verteidigte. Janik Bachmann bedankte sich, er köpfte frei zum 1:2 ein (54.). Sandhausen drängte, und Sandhausen jubelte - über einen Treffer von Abu-Bekir El-Zein (66.). Allerdings zu früh. Auf Intervention des Videoschiedsrichters wurde der Treffer zu Recht aberkannt. Kemal Ademi hatte den Ball auf dem Weg ins Hansa-Tor mit dem Arm abgefälscht.

Von Drongelen verpasste kurz darauf das 3:1, sein Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei (68.). Allerdings jagte auf der Gegenseite Esswein den Ball aus guter Position über das Tor (82.). Sandhausen lief immer wieder an. Doch die Rostocker ließen nichts mehr zu und reckten nach dem Schlusspfiff die Hände zum Jubeln nach oben.

32.Spieltag, 12.05.2023 18:30 Uhr SV Sandhausen 1 Hansa Rostock 2 Tore: 0: 1 Fröling (17.) 0: 2 Pröger (37., Foulelfmeter) 1 :2 Bachmann (54.)

SV Sandhausen: Drewes - Dumic, Schirow, Sicker (46. Evina) - Ajdini, Zenga, Papela (46. El-Zein), Okoroji - Bachmann - Esswein (84. Al Ghaddioui), Ademi (74. Kutucu)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, van Drongelen, Roßbach (33. T. Meißner) - Neidhart, Dressel (90.+2 Ananou), Fröde, Schumacher - Pröger (90.+2 Strauß), Fröling (63. Schröter) - Hinterseer (63. Verhoek)

Zuschauer: 7013



