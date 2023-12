Sieg bei Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel gleichauf mit SC St. Pauli

Sieg in Düsseldorf - Holstein Kiel gleichauf mit St. Pauli Stand: 10.12.2023 15:27 Uhr Holstein Kiel bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Die KSV nutzte am Sonntag die Patzer der Hamburger Konkurrenz und zog durch ein 1:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf und den vierten Sieg in Folge mit Spitzenreiter FC St. Pauli gleich.

von Johannes Freytag

Lewis Holtby war der Torschütze des Tages für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp (heute ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub), die in Düsseldorf vor allem im ersten Durchgang einen souveränen Auftritt hinlegte und ihren Ruf als bestes Auswärtsteam der Liga untermauerte. In der zweiten Spielhälfte versäumten es die Norddeutschen, frühzeitig den Sack zuzumachen - die Gastgeber wurden besser und drängten auf den Ausgleich, es reichte aber nur zu einem Lattentreffer.

Lediglich die um neun Treffer schlechtere Tordifferenz trennt die Kieler von der Tabellenführung. Überwintern werden sie aber auf jeden Fall auf einem Aufstiegsrang, der Vorsprung auf den drittplatzierten HSV beträgt immerhin schon vier Punkte. Zum Hinrundenabschluss haben die "Störche" am Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) Hannover 96 zu Gast.

Düsseldorfs Klaus: Erst Rot, dann doch nur Gelb

Es entwickelte sich zunächst ein munteres Spiel mit mehr Ballbesitz für Holstein Kiel, aber zunächst den besseren Torchancen für Düsseldorf: Die beste vergab Tim Oberdorf, dessen strammen Schuss Kiels Keeper Timon Weiner mit dem Fuß parierte (8.). Nur zwei Minuten später holte Felix Klaus Kiels Tom Rothe von den Beinen, Schiedsrichter Florian Badstübner zückte sofort die Rote Karte. Jedoch meldete sich der Kölner Keller, und nach Studium der Videobilder nahm der Referee den Platzverweis zurück und zeigte Klaus lediglich Gelb.

Holtby trifft per Kopf

Glück für die Fortuna, die in der Folgezeit zwar nicht in Unterzahl spielen musste, sich aber dennoch einem immer größere werdenden Druck durch die früh pressenden Kieler ausgesetzt sah - und folgerichtig das Gegentor kassierte: Philipp Sander drosch den Ball aus gut 25 Metern an die Latte, beim Abpraller reagierte Lewis Holtby am schnellsten und erzielte per Kopf den Führungstreffer für die KSV (18.). Die Gäste hatten weitere Gelegenheiten: Ao Tanaka rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Fiete Arp (24.), Shuto Machino scheiterte an Florian Kastenmeier (29.).

KSV im Lattenglück, Arp lässt Riesenchance liegen

Auch nach Wiederbeginn kontrollierten die "Störche" das Geschehen auf dem Rasen und hielten die Gastgeber weitgehend vom eigenen Tor fern. In der Offensive jedoch spielten sie vielversprechende Angriffe oft zu schlampig zu Ende - und verpassten so eine frühe Vorentscheidung: Arp musste eigentlich nur noch einschieben, wurde aber geblockt - danach fabrizierte Jordy de Wijs beinahe ein Eigentor, als er den Ball an den Pfosten setzte (71.).

So blieben die Düsseldorfer "am Leben", erarbeiteten sich mehr und mehr Spielanteile und Torgelegenheiten: Yannick Engelhardt traf nur die Latte (73.). Entlastende Konter gelangen den Kielern, die immer passiver wurden, kaum noch. Arp hatte erneut das 2:0 auf dem Fuß, als er alleine auf Kastenmeier zulief, den Keeper auch umdribbelte - aber sein Schuss doch noch von Dennis Jastrzembski vor der Linie geklärt werden konnte (90.). Doch auch in der sechsminütigen Nachspielzeit ließ die KSV nichts mehr anbrennen und fuhr letztlich verdient den sechsten Auswärtserfolg in dieser Saison ein.

16.Spieltag, 10.12.2023 13:30 Uhr F. Düsseldorf 0 Holstein Kiel 1 Tore: 0: 1 Holtby (18.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Siebert, de Wijs, Gavory (67. Jastrzembski) - Tanaka (75. Appelkamp), Y. Engelhardt, Johannesson - F. Klaus (67. Niemiec), Vermeij, Tzolis (85. Ginczek)

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Erras, Kleine-Bekel - T. Becker (85. Sterner), Sander (80. M. Schulz), Porath (67. Remberg), Holtby, Rothe (80. Komenda) - Machino (80. Fridjonsson), Arp

Zuschauer: 31042



