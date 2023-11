Schnee zwingt DFB-Frauen zum Umzug - Training beim FC Hansa

Stand: 29.11.2023 12:02 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Vorbereitung auf ihren Olympia-Showdown mit den Witterungsbedingungen an der Ostsee zu kämpfen. Weiterer Neuschnee über Nacht sorgte dafür, dass das DFB-Team für das Training am Mittwochnachmittag zum Zweitligisten Hansa Rostock ausweichen musste.