Nach Fankrawallen - Hansa Rostock gewinnt gegen Dynamo Dresden

Stand: 22.02.2025 16:25 Uhr

Hansa Rostock hat in der Dritten Liga den Ost-Klassiker gegen Dynamo Dresden am Sonnabend mit 1:0 (1:0) gewonnen. Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen in der Halbzeitpause.