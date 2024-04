Medien: Pajor verlässt VfL Wolfsburg und wechselt zum FC Barcelona Stand: 15.04.2024 17:42 Uhr Der VfL Wolfsburg muss offenbar den nächsten Abgang einer Leistungsträgerin hinnehmen. Nach Lena Oberdorf und Dominique Janssen wird wohl auch Stürmerin Ewa Pajor dem Bundesligisten am Saisonende den Rücken kehren. Die polnische Fußball-Nationalspielerin wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zum FC Barcelona.

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung "El Mundo Deportivo" sowie der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" ist der Transfer des Torjägerin zum Tabellenführer der Primera División Femenina perfekt. Demnach überweist "Barca" für die 27-Jährige eine Rekordablösesumme von 500.000 Euro an den VfL. Beide Clubs haben den Wechsel offiziell allerdings noch nicht bestätigt.

Pajor ist eigentlich noch bis 2025 vertraglich an den VfL gebunden. Eine Aussiegsklausel in ihrem Kontrakt soll es der Nationalspielerin aber möglich machen, die "Wölfinnen" bereits im Sommer zu verlassen. Auch Manchester City sowie Paris Saint-Germain sollen bis zuletzt um die Stürmerin gebuhlt haben. Nun hat der FC Barcelona offenbar die Zusage von ihr bekommen.

Pajor war 2015 aus ihrer Heimat von Medyk Konin zu den Niedersächsinnen gewechselt und erzielte seitdem 131 Treffer in 190 Pflichtspielen für den Pokalfinalisten.

Weitere Informationen Wolfsburgs Lena Oberdorf wechselt zum FC Bayern München Der Transfer-Hammer in der Bundesliga der Frauen ist perfekt: Nationalspielerin Lena Oberdorf zieht es zum Meister Bayern München. mehr

VfL musste schon viele Starspielerinnen abgeben

Vor der Stürmerin hatten bereits Abwehrchefin Janssen (Ziel unbekannt) und Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf (FC Bayern München) ihren Abschied zum Saisonende bekantgegeben. Als Neuverpflichtung steht bislang lediglich Janina Minge vom SC Freiburg fest.

Bereits in den Vorjahren waren in Jill Roord, Fridolina Rolfö, Ingrid Syrstad Engen, Sara Björk Gunnarsdóttir, Noelle Maritz, Pernille Harder, Caroline Graham Hansen und Tessa Wullaert Wolfsburger Leistungsträgerinnen den Lockrufen der zahlungskräftigeren internationalen Konkurrenz erlegen gewesen. Auch Nationalspielerin Felicitas Rauch wechselte im vergangenen Winter ins Ausland. Sie spielt nun in den USA.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.04.2024 | 17:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg