Landespokal MV: Hansa Rostock erreicht das Viertelfinale Stand: 16.11.2024 15:53 Uhr Der FC Hansa Rostock ist mit einem 2:0 gegen Torgelow-Ueckermünde ins Viertelfinale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern eingezogen. Auch in den übrigen Partien blieben heute Überraschungen aus.

Der FC Hansa Rostock hat im Achtelfinale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern bei der SpVgg Torgelow Ueckermünde mit 2:0 gewonnen. Der Verbandsligist konnte am Sonnabend lange Zeit gegen das Team aus der dritten Liga mithalten, obwohl die Rostocker in der 39. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Christian Kinsombi in Führung gingen.

Hansa vergibt Elfmeter

Unmittelbar nach der Halbzeit hatte Hansa die Chance, nach einem Foul an Kinsombi per Elfmeter die Führung auszubauen. Ryan Naderi scheiterte allerdings an SpVgg-Torwart Nico Barz. Erst in der 90. Minute gelang es Sigurd Haugen, das standesgemäße Ergebnis für Hansa herzustellen.

Greifswalder FC muss in die Verlängerung

In den weiteren Spielen des Achtelfinales erreichte der SV Siedenbollentin in einer abwechslungsreichen Partie mit einem 2:2 nach 90 Minuten gegen den Greifswalder FC die Verlängerung – verlor dann aber mit 2:3. Der SV Waren 09 verlor deutlich gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit 0:3. Der FC Mecklenburg Schwerin drehte das Spiel beim 1.FC Neubrandenburg 04 und gewann das Auswärtsspiel mit 2:1. Der SV 90 Lohmen musste sich zuhause dem FC Schönberg mit 1:2 geschlagen geben. Auch der SV Plate verlor sein Heimspiel mit 1:3 gegen den SV Pastow.

Achtelfinale am Sonntag komplett

Das Achtelfinale wird am Sonntagvormittag um 11 Uhr mit dem Spiel des SV Rogeez gegen den Penzliner SV fortgesetzt. Der VfL Bergen 94 empfängt am Nachmittag die SG Dynamo Schwerin.

