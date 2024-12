Kinsombi lässt Hansa jubeln - Rostock schlägt Hannover 96 II Stand: 22.12.2024 21:47 Uhr Der FC Hansa Rostock hat in der 3. Liga im letzten Spiel des Jahres einen Last-Minute-Sieg gelandet. Gegen Hannover 96 II gab es für die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann ein 1:0 (0:0). Christian Kinsombi avancierte spät zum FCH-Helden.

von Tobias Knaack

Der eingewechselte Stürmer nahm in der 90. Minute einen Ball im Strafraum der Gäste an, verpasste zunächst sogar den Abschluss, schoss dann aber aus spitzem Winkel mit einer Urgewalt ins Tor der Hannoveraner. Die 29.000 Zuschauer, die zuvor eine vollkommen zerfahrene und niveauarme Partie gesehen hatten, ließen mit ihrem Jubelschrei im Ostseestadion fast das Dach wegfliegen.

FCH mit vier Zählern Rückstand auf Rang drei

Lange hatte es danach nicht ausgesehen, die Begegnung bot kaum fußballerische Höhepunkte. Die Rostocker mühten sich nach der Niederlage in der Vorwoche im Ostduell in Cottbus gegen die zweikampfstarke Mannschaft von Trainer Daniel Stendel zwar merklich, oft haperte es aber am letzten Pass.

Dank Kinsombis erstem Saisontreffer schob sich die "Kogge" auf Rang acht vor und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf Hannover auf dem ersten Abstiegsplatz 17. Der Rückstand auf Saarbrücken auf Relegationsrang drei beträgt vier Zähler. Der FCH startet am 18. Januar beim VfB Stuttgart II in die Rückrunde (14 Uhr, im NDR Livecenter), der 96-Nachwuchs bereits tags zuvor gegen Erzgebirge Aue (19 Uhr).

Rostock mit Chancen - und Glück

Hansa erwischte im Nordduell den besseren Start, nachdem die Partie wegen einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf einen Magdeburger Weihnachtsmarkt mit ein wenig Verzögerung begonnen hatte. Innenverteidiger Ahmet Gürleyen hatte nach einer Ecke die erste gute Chance des Spiels. 96-Stürmer Stefano Marino klärte seinen Kopfball aber auf der Linie (4.).

Hannover kämpfte sich in die Partie, gefährlicher aber blieben die Mecklenburger: Nils Fröling düpierte auf der rechten Seite Hayate Matsuda und zog in Richtung des Tores, sein Schuss strich knapp am linken Pfosten vorbei (21.). Glück in dieser Situation für das Stendel-Team, Glück fünf Minuten später aber auch für Rostock, dass ein Handspiel von Hansa-Stürmer Sigurd Haugen im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde. Einen Video-Referee, der die Szene hätte überprüfen und die Entscheidung von Schiedsrichter Justin Hasmann korrigieren können, gibt es in der 3. Liga nicht.

Hansas Dirkner verletzt vom Feld geführt

Spielerisch verflachte die Partie immer mehr, zu ungenau agierten beide Teams. In der 35. Minute musste die Begegnung zudem für mehrere Minuten unterbrochen werden: Rostocks Mittefeldspieler Jonas Dirkner ging im Mittelfeld zu einem hohen Ball, sah Hannovers Robin Kalem hinter ihm allerdings nicht kommen, prallte mit seinem Kopf gegen die Schulter des 96-Außenstürmers und verdrehte sich nach der Landung auf dem Boden auch noch das rechte Bein. Mit dick bandagiertem Knie wurde er vom Feld geführt.

Sinnbildlich für den insgesamt zähen Kick: Nach schöner Einzelleistung bediente Haugen Adrien Lebeau und startete durch, wurde dann von dem Franzosen aber "abgeschossen".

Kinsombi lässt das Ostseestadion beben

War die Begegnung im kalten Ostseestadion schon vor der Pause eher was für Liebhaber des rustikaleren Spiels, bot die Partie knapp eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff abgesehen von knackigen Zweikämpfen zwischen den Strafräumen wirklich nichts Erwärmendes mehr. Haugen hatte in der teilweises Einsehen und jagte einen Schuss artistisch per Seitfallzieher in die Arme von 96-Kepper Leon Wechsel (59.). Auf der Gegenseite hatte Nick Stepantsev eine Minute später eine Halbchance.

So unverhofft diese beiden Gelegenheiten gekommen waren, so unverändert ging es danach wieder im Kreisverkehr aus Fouls, langen Schlägen, technischen Unzulänglichkeiten und Fehlpässen weiter. Doch als alle sich schon auf ein dem Spiel angemessenes torloses Remis eingestellt hatten, kam Kinsombi und brachte das Ostseestadion zum Beben.

19.Spieltag, 22.12.2024 19:30 Uhr Hansa Rostock 1 Hannover 96 II 0 Tore: 1 :0 C. Kinsombi (90.)

Hansa Rostock: Uphoff - Manu, Gürleyen, Pfanne - Neidhart, Dirkner (38. Harenbrock), M. Schuster, Schumacher (65. Ruschke) - Fröling (84. Naderi), Lebeau (65. C. Kinsombi) - Haugen (84. Jonjic)

Hannover 96 II: Wechsel - Arkenberg, Uhlmann, Stepantsev, Matsuda - Westermeier, Dominke (90.+2 Göttlicher) - Dammeier, Marino (84. Busch), Kalem (84. Meier) - Chakroun (90.+2 Sanne)

Zuschauer: 29000 (ausverkauft)



