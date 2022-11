Holstein Kiel und Hannover 96 teilen sich die Punkte Stand: 11.11.2022 20:24 Uhr Holstein Kiel und Hannover 96 haben am Freitagabend in der Zweiten Liga 1:1 (1:1) gespielt. Die Niedersachsen verpassten somit die Chance, sich noch weiter an die Aufstiegsplätze heranzuarbeiten. Kiel überwintert als Achter.

von Sebastian Ragoß

Beide Teams hielten sich nicht mit taktischem Geplänkel auf, sondern schalteten direkt den Vorwärtsgang ein. 96 machte dabei in den Anfangsminuten den etwas besseren Eindruck, in Führung gingen aber die Gastgeber. Nach einer tollen Ballstafette stieg Fin Bartels hoch und köpfte den Ball aus acht Metern wie ein klassischer Mittelstürmer unhaltbar ein (9.). Ein Treffer, wie ihn der 35-Jährige in seiner Karriere selten erzielt hat.

Doch lange konnten sich die Kieler nicht über die Führung freuen. Etwas glücklich landete der Ball bei Cedric Teuchert, der sich schnell drehte und per Dropkick aus kurzer Distanz stark vollendete (16.).

Partie verflacht nach gutem Beginn

Ohnehin gab es in der Anfangsphase einige sehr ansehnliche Offensivaktionen zu sehen. 96 war im Positionsspiel etwas besser, die "Störche" blieben bei schnellen Gegenstößen gefährlich. Kwasi Okyere Wriedt verpasste fünf Minuten nach dem Ausgleich haarscharf die erneute Führung.

Anschließend ließ das Tempo nach, den nächsten Aufreger gab es erst kurz nach dem Seitenwechsel. Fabian Reese traf 96-Keeper Ron-Robert Zieler mit einem Schuss aus fünf Metern voll im Gesicht. Der Weltmeister von 2014 konnte aber weiterspielen (47.).

Chancen in der zweiten Hälfte Mangelware

Offensivaktionen gab es von Hannover immer seltener zu sehen. Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in Richtung Tor der Gäste. Ein Kopfball von Hendrik Weydandt (74.), der knapp über die Latte ging, war bis in die Schlussphase die beste Chance der Niedersachsen in Hälfte zwei.

Mehr hatte allerdings auch die KSV Holstein nicht zu bieten. Die unzähligen Flanken erzeugten keine Gefahr, spielerisch brachten die Schleswig-Holsteiner Hannover ebenfalls nicht in Bedrängnis.

96-Coach Leitl sieht Gelb-Rot

Und beinahe hätte Kiels Keeper Tim Schreiber Hannover den Siegtreffer geschenkt: Nach seinem kapitalen Fehler schoss Havard Nielsen mit der Hacke aufs Tor, Patrick Erras verhinderte auf der Linie das 1:2 (88.).

Die Partie endete mit einer Gelb-Roten Karte für 96-Coach Stefan Leitl, der sich lautstark über eine Entscheidung von Schiedsrichter Arne Aarnink beschwerte. Er wird somit beim Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern (28. Januar) nicht auf der Trainerbank sitzen.

17.Spieltag, 11.11.2022 18:30 Uhr Holstein Kiel 1 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 F. Bartels (9.) 1: 1 Teuchert (16.)

Holstein Kiel: Schreiber - M. Schulz, Wahl, S. Lorenz - Reese (86. Obuz), Holtby, Erras, Kirkeskov (46. Arp) - F. Bartels (63. Porath) - Wriedt, Skrzybski (79. Sander)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Börner, Arrey-Mbi - Muroya, F. Kunze (74. Leopold), Besuschkow, Köhn - Nielsen - Teuchert (65. Weydandt), Beier (74. S. Ernst)

Zuschauer: 13744



