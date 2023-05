Holstein Kiel schlägt den KSC und beendet Negativserie Stand: 13.05.2023 14:51 Uhr Nach zuvor drei 0:3-Niederlagen in Folge hat Holstein Kiel am Sonnabend in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg gefeiert. Gegen den Karlsruher SC gab es einen 2:1 (1:0)-Sieg.

Für beide Mannschaften ist der ganz große Druck seit Wochen raus. Es geht lediglich noch um eine möglichst gute Platzierung. Deshalb verwunderte es nicht, dass die Partie bei sommerlichen Temperaturen ein überschaubares Tempo hatte.

Der KSC war zunächst etwas aktiver, in Führung ging aber die KSV Holstein: Christoph Kobald verschätzte sich bei einem Diagonalball von Philipp Sander und brachte Kiels Angreifer Steven Skrzybski klar zu Fall. Der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte sicher (17.) zum ersten Kieler Treffer seit dem 15. April. Weitere Highlights gab es bis zum Seitenwechsel nicht.

Porath markiert das 2:0

Nach der Pause wurde es zunächst unterhaltsamer. Skrzybski traf zum vermeintlichen 2:0, jedoch stand Kwasi Okyere Wriedt bei der Entstehung des Treffers im Abseits, er zählte deshalb nicht (47.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Direkt im Gegenzug hatte der KSC die große Gelegenheit zum Ausgleich, als Marvin Wanitzek frei vor dem Tor auftauchte. Er scheiterte jedoch an Kiels Keeper Thomas Dähne (49.).

Anschließend beruhigte sich das Geschehen allerdings wieder, ehe Finn Porath für das 2:0 sorgte: Er schob den Ball nach einem Pass von Benedikt Pichler mit Übersicht ein (69.). Entschieden war die Partie damit jedoch noch nicht. Leon Jensen schloss eine schöne Kombination der Gäste mit einem unhaltbaren Schuss ab und verkürzte auf 1:2 (74.).

Den Sieg ließen sich die Kieler aber nicht mehr nehmen, zogen in der Tabelle am KSC vorbei und sind vorläufig Achter in der Zweiten Liga.

32.Spieltag, 13.05.2023 13:00 Uhr Holstein Kiel 2 Karlsruher SC 1 Tore: 1 :0 Skrzybski (17., Foulelfmeter) 2 :0 Porath (69.) 2: 1 L. Jensen (74.)

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Holtby, Sander (67. Mühling), F. Bartels (80. Ignjovski), Skrzybski (61. Porath), Reese (80. S. Lorenz) - Wriedt (61. Pichler)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede (61. S. Jung), Kobald, Mar. Franke, Brosinski (62. Heise) - Gondorf (61. Choi), L. Jensen, Wanitzek, Nebel - M. Kaufmann (72. Rapp), Schleusener (72. Siwsiwadse)

Zuschauer: 11366



Weitere Daten zum Spiel Dähne - T. Becker, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Holtby, Sander (67. Mühling), F. Bartels (80. Ignjovski), Skrzybski (61. Porath), Reese (80. S. Lorenz) - Wriedt (61. Pichler)Gersbeck - M. Thiede (61. S. Jung), Kobald, Mar. Franke, Brosinski (62. Heise) - Gondorf (61. Choi), L. Jensen, Wanitzek, Nebel - M. Kaufmann (72. Rapp), Schleusener (72. Siwsiwadse)11366

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.05.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga