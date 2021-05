Holstein Kiel "mit breiter Brust und Selbstvertrauen" - zum Aufstieg? Stand: 21.05.2021 17:06 Uhr Die Fußballer von Holstein Kiel haben es selbst in der Hand: Mit einem Sieg am Sonntag gegen Darmstadt 98 hätten die "Störche" den Flug in die Bundesliga geschafft. Ohne den Dreier müssten sie auf einen Patzer von Konkurrent Fürth hoffen.

"Wir haben eine gute Stimmung, sowohl im Hotel als auch auf der Trainingsanlage. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns alle auf das Spiel freuen, und das können wir auch", sagte KSV-Trainer Ole Werner am Freitagnachmittag. Der 33-Jährige ist dieser Tage auch als Psychologe gefragt. Dem ersten vergebenen Bundesliga-Matchball sollte niemand mehr nachtrauern, die 2:3-Niederlage in Karlsruhe allenfalls als Motivation dienen.

Mit 62 Punkten belegen die Schleswig-Holsteiner hinter dem VfL Bochum, der zwei Zähler mehr auf dem Konto hat, Rang zwei. Den Relegationsrang haben die Norddeutschen schon sicher. Die drittplatzierte SpVgg Greuther Fürth ist mit 61 Punkten aber gefährlich nah. Fortuna Düsseldorf, der Gegner der Franken, war zuletzt gut drauf, hatte sich aber bereits Anfang Mai durch das 2:2 gegen Eintracht Braunschweig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Anfang: "Diese Situation hätte ich mir gerne erspart"

Die Kieler sollten sich also tunlichst darauf konzentrieren, ihr Spiel gegen Darmstadt zu gewinnen. Zumal "Lilien"-Coach Markus Anfang, der Holstein 2018 selbst in die Relegation führte, dort aber dem VfL Wolfsburg unterlag, klargestellt hat, dass die Hessen zum Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) keine Gastgeschenke mit in den Norden bringen wollen.

"Für mich persönlich ist es eine Situation, die ich mir gerne erspart hätte. Ich wünsche den Kielern, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Es würde mir für den Verein und Region wahnsinnig leidtun, wenn sie am Ende nicht hochgehen würden", betonte Anfang. "Aber wir haben nichts zu verschenken. Mein Wunschszenario wäre: Wir gewinnen und Holstein Kiel schafft trotzdem den Bundesliga-Aufstieg."

KSV Holstein vor geschichtsträchtigem Sprung

Werner, der nur auf die schon länger fehlenden Spieler verzichten muss, ist allerdings davon überzeugt, dass seine Mannschaft den letzten Schritt in Richtung Bundesliga aus eigener Kraft schafft: "Jetzt geht es ins letzte Heimspiel der Saison. Das werden wir genauso angehen wie bisher auch - mit breiter Brust, Selbstvertrauen und Fokus auf die Dinge, die uns ausgezeichnet haben." Die KSV Holstein kann Geschichte schreiben: Nie zuvor hat ein Team aus Schleswig-Holstein in der Fußball-Bundesliga gespielt.

