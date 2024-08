Hansa Rostock nach turbulenten Tagen vor hoher Hürde in Wiesbaden Stand: 08.08.2024 15:11 Uhr Abseits des Feldes streitet Hansa Rostock seit Tagen mit seinem Hauptsponsor. Auf dem Platz wollen die Mecklenburger für positive Nachrichten sorgen - mit einem Sieg im ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Saison. Die Aufgabe bei Mitabsteiger SV Wehen Wiesbaden aber hat es in sich.

Richtig gut ist es für den FC Hansa in den vergangenen Tagen wahrlich nicht gelaufen. Zunächst glückte am vergangenen Sonnabend die Drittliga-Rückkehr nicht wie erhofft. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart II reichte es im Ostseestadion trotz einer 1:0-Führung nur zu einem 1:1.

Kündigung des Hansa-Hauptsponsors sorgt für Aufregung

Noch weitaus unerfreulicher für den Club war aber das, was sich am Dienstag schon abgezeichnet hatte und am Mittwoch schließlich zur Gewissheit wurde: Hauptsponsor "28 Black" kündigte die Partnerschaft mit Hansa Rostock - mit Verweis auf die in der Vergangenheit wiederkehrenden "Fan-Krawalle" im Umfeld von Spielen der "Kogge".

Der Club widersprach der Kündigung zwar schnell mit "aller Deutlichkeit". Schließlich geht es um kolportierte 750.000 Euro. Der Ausgang dieser Causa aber ist offen. Angesichts dieser Turbulenzen sind die Rahmenbedingungen für Trainer Bernd Hollerbach und sein Team alles andere als ideal in der Vorbereitung auf das erste Auswärtsspiel der Saison. Zumal es am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zu Mitabsteiger SV Wehen Wiesbaden geht - einem "Schwergewicht" der Liga.

Einsatz von Hansa-Keeper Uphoff fraglich

Hollerbach erwartet dort mehr physische Gegenwehr für sein Team als zuletzt vom VfB II. "Wiesbaden ist köperlich stärker als die eher spielstarke Stuttgarter Mannschaft - darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen mutig sein und es dem Gegner mit tiefen Läufen schwer machen", sagte der Hansa-Trainer, der unter Umständen auch auf seine Nummer eins verzichten muss.

Keeper Benjamin Uphoff hat sich im Abschlussspiel des Trainings verletzt. Eine Diagnose steht noch aus. Hollerbach: "Ich glaube, wir haben uns alle einen besseren Geburtstag für 'Uppi' erhofft. Aber sollte er ausfallen, haben wir mit Max Hagemoser und Philipp Klewin zwei gute Jungs. Das macht mir keine Kopfschmerzen."

Mögliche Aufstellungen:

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Janitzek - Goppel, Gözüsirin, Fechner, Greilinger - Bätzner, Franjic - Flotho

Hansa Rostock: Uphoff - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Pfanne, Schumacher - Fröling, Harenbrock - Lebeau, Krohn

