Stand: 20.04.2020 17:29 Uhr

Hannover 96 ernennt Zuber zum Sportdirektor

Hannover 96 hat Gerhard Zuber mit einem neuen Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet und zum Sportdirektor ernannt. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Vorausgegangen war eine juristische Einigung zwischen dem Fußball-Zweitligisten und dem Österreicher. Seit Januar hatten die Niedersachsen und Zuber noch in einem Rechtsstreit gelegen. Der 44-Jährige hatte nach seiner ursprünglichen Freistellung als Sportlicher Leiter auf Entfristung seines Arbeitsverhältnisses geklagt und den Prozess gewonnen. Nachdem sich 96 aber von Sportdirektor Jan Schlaudraff getrennt hatte, holte der Club Zuber zurück und setzte ihn kommissarisch als Sportlichen Leiter ein. Nun einigten sich beide Seiten auf ein neues Vertragsverhältnis.

Zuber seit 2017 bei den "Roten"

"Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche. Ich fühle mich bei 96 und in Hannover rundum wohl und werde alles dafür tun, dass wir mit Hannover 96 wieder in die Erfolgsspur kommen. Die Gesamtsituation, hervorgerufen durch die Coronakrise, erfordert in den kommenden Monaten für die zu treffenden Entscheidungen einen kühlen Kopf und viel Geschick", sagte Zuber. Der gebürtige Wolfsberger war im April 2017 zu den "Roten" gekommen. Zuvor hatte der Österreicher als Sportdirektor beim FC Schalke 04 und Scout beim VfB Stuttgart gearbeitet.

"Der Profifußball steht durch die Coronakrise vor großen Herausforderungen. Deshalb ist es wichtig, mit Entscheidungen für Stabilität und Kontinuität zu sorgen. Die Einigung mit Gerhard Zuber auf einen Vertrag als Sportdirektor bis Juni 2023 ist ein wichtiges Zeichen", erklärte Martin Kind, Mehrheitsgesellschafter des Zweitligisten.

