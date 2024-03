HSV-Trainer Baumgart lobt St. Pauli und will Kiel noch abfangen Stand: 17.03.2024 23:19 Uhr Trainer Steffen Baumgart will mit dem HSV zurück in die Fußball-Bundesliga - und zwar direkt. Stadtrivale und 2.-Liga-Spitzenreiter St. Pauli ist enteilt. Den Zweiten Holstein Kiel abfangen, lautet deshalb das Ziel.

von Matthias Heidrich

"Warum nicht Platz eins?", fragte Steffen Baumgart am Sonntagabend im NDR Sportclub und gab gleich selbst die Antwort, ohne Rücksicht auf mögliche Fan-Befindlichkeiten. "Weil ich kein Träumer bin." Zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter St. Pauli lassen für den Coach des Tabellendritten wohl auch keinen anderen Schluss zu.

"St. Pauli spielt einfach auch den besten Fußball." HSV-Trainer Steffen Baumgart

"Nur" fünf zu Holstein Kiel hören sich da schon machbarer an. "Ich sage nicht, dass wir aufgegeben haben", so Baumgart. "In erster Linie müssen wir Platz drei verteidigen, um dann noch mal Platz zwei anzugreifen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Das wird schon schwer genug. Aber wir haben die Chance, es direkt zu packen."

Baumgart will "Intensität, Mut und Spaß am Spiel"

Mit dem klaren 3:0-Sieg am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden hat der HSV seine Hausaufgaben gemacht, anders als zuvor gegen den VfL Osnabrück. Das Team scheint mehr und mehr umsetzen zu können, was sich der Nachfolger von Tim Walter vorstellt. Und das sind keine taktischen Wunderdinge, sondern "viel Intensität, Mut und vor allem Spaß am Spiel".

VIDEO: Klare Verhältnisse im Volkspark: HSV schlägt Wehen Wiesbaden (3 Min)

Die schwere der Aufgabe beim HSV habe ihn nicht überrascht, sagte der 52-Jährige. "Der Weg hat gerade erst begonnen." Sportlich soll er den einstigen Bundesliga-Dino zurück in die Belletage des deutschen Fußballs führen.

Der Trainer Baumgart ist nach eigener Aussage schon angekommen. "Ich bin da, wo ich hin will. Ich wollte immer beim HSV arbeiten", sagte er zu seinem Job. "Viel mehr Ziele werde ich nicht mehr haben. Hoffen wir mal, dass es etwas länger geht."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.03.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga