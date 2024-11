Frauen-EM 2029: Hamburg, Hannover, Rostock, Wolfsburg und Bremen wollen dabei sein Stand: 28.11.2024 14:00 Uhr 17 Städte haben beim DFB ihr Interesse hinterlegt, Spielstätte bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 zu sein. Darunter sind Hamburg, Hannover, Rostock, Wolfsburg und Bremen. Im Dezember 2025 entscheidet die UEFA, welches Land die EM bekommt.

"Wir freuen uns über das deutschlandweite Interesse an der Ausrichtung von Spielen der UEFA Women's EURO 2029 und gehen mit diesen 17 Spielorten gestärkt in den weiteren Bewerbungsprozess", sagte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

Ihre Teilnahmeerklärung haben nach DFB-Angaben Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mainz, München, Rostock, Stuttgart und Wolfsburg abgegeben.

UEFA vergibt im Dezember 2025 die EM

Die deutschen Bewerber müssen bis zum 22. Januar 2025 ihre Unterlagen einreichen. Im Februar soll es eine Shortlist geben mit den aussichtsreichsten Städten. Bis zum 12. März wird der DFB die vorläufigen Bewerbungsdokumente an die Europäische Fußball-Union (UEFA) übermitteln, der 27. August ist als Frist für die Abgabe der finalen Bewerbungsunterlagen festgesetzt.

Im Dezember 2025 wird der EM-Ausrichter durch das UEFA-Exekutivkomitee bekanntgegeben. Die EURO soll mit 16 Teams an 31 Spieltagen in voraussichtlich acht Stadien ausgetragen werden. In die Auswahl kommen nur Arenen, die über mindestens 20.000 Sitzplätze verfügen.

"Wäre ein Highlight für den F.C. Hansa"

"Es wäre ein weiteres schönes Highlight für den F.C. Hansa und zugleich ein tolles Signal für den Frauenfußball in Mecklenburg-Vorpommern, wenn das Ostseestadion 2029 Teil dieses bedeutsamen Turniers werden würde", sagte Michael Meier, Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen beim FCH. Rostocks Sportsenator Steffen Bockhahn unterstrich: "Wir würden uns sehr freuen, Austragungsort zu sein. Wir verbinden damit die Hoffnung auf Tage voller Freude, Zusammenhalt und ein starkes Wir-Gefühl im Sport."

Polen, Portugal, Schweden, Dänemark und Italien Mitbewerber

Im September hatte der DFB seine Bewerbung offiziell verkündet. Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem "Leuchtturmprojekt". Neben Deutschland wollen auch Portugal, Polen, die gemeinsamen Bewerber Schweden und Dänemark sowie Italien das Turnier ausrichten.

Zuletzt war der DFB mit einer Bewerbung für ein großes Turnier der Frauen gescheitert: Die gemeinsame Initiative mit Belgien und den Niederlanden für die Ausrichtung der WM 2027 fand im Mai keine Mehrheit beim Kongress des Weltverbands FIFA, stattdessen erhielt Brasilien den Zuschlag. Eine Frauen-EM hat Deutschland bislang zweimal ausgerichtet, 1989 und zuletzt 2001. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt.

