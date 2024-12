FC St. Pauli unterliegt knapp bei Meister Leverkusen Stand: 07.12.2024 17:23 Uhr Der FC St. Pauli hat am Sonnabend die achte Saisonniederlage kassiert. Bei Meister Bayer Leverkusen gab es trotz einer insbesondere starken zweiten Hälfte für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin ein 1:2 (0:2).

von Tobias Knaack

Wie schon bei Borussia Dortmund (1:2) und gegen den FC Bayern München (0:1) lieferte St. Pauli auch in Leverkusen eine gute Partie gegen ein Topteam, spielte über weite Strecken diszipliniert, kämpfte aufopferungsvoll und hatte zumindest im zweiten Durchgang auch einige gute Offensivszenen.

Doch wie gegen den BVB und den FCB stand auch gegen den Meister am Ende eine Niederlage. Florian Wirtz (6.) und Jonathan Tah (21.) trafen für Bayer, Morgan Guilavogui gelang kurz vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer (84.).

Trotz der achten Saisonniederlage steht das Blessin-Team unverändert über dem Strich, da auch Heidenheim (2:4 in München), Kiel (0:2 gegen Leipzig) und Bochum (0:1 gegen Bremen) verloren. Gegen Werder kommt es am nächsten Sonnabend zum Nordduell (14. Dezember, 18.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wirtz bringt Leverkusen früh in Führung

Es dauerte nicht lange, da bekam St. Pauli eine Kostprobe der Leverkusener Offensivpower - und geriet prompt in Rückstand: Nationalspieler Wirtz wurde zentral vor dem Strafraum mit einem Pass von Granit Xhaka freigespielt, ließ Abwehrchef Eric Smith locker mit einem Beinschuss aussteigen und traf aus 13 Metern ins linke Eck - keine Chance für Nikola Vasilj im Tor der Hamburger (6.).

In der Folge gestalteten die das Spiel zwar etwas offener und kamen unverhofft sogar zu einer Art Torchance, als Bayer-Verteidiger Tah Stürmer Guilavogui im Strafraum an den Kopf schoss und der Ball in Richtung Tor flog (13.). Torhüter Lukas Hradecky aber machte den Fehler des ansonsten bärenstarken ehemaligen HSV-Abwehrspielers wett, der acht Minuten später auf der anderen Seite für sein Team erhöhte. Bei einer Ecke von der linken Seite entwischte er am hinteren Pfosten St. Paulis Kapitän Jackson Irvine und köpfte aus fünf Metern ein.

Bayer effizient, St. Pauli tut sich schwer

Bitter für das Blessin-Team: Es verteidigte zweimal etwas naiv, ließ zwei Gelegenheiten zu und kassierte zwei Tore. Entmutigen ließ sich die Mannschaft davon nicht, gegen das sehr pass- und laufstarke Spiel der Gastgeber kam sie aber kaum selbst an den Ball (im ersten Durchgang 30 Prozent) und in Offensivaktionen.

Oladapo Afolayan hatte einen Abschluss aus 20 Metern (29.) und rutschte knapp an einer Hereingabe vorbei (36.). Das war es aber auch für die Gäste, die in der 43. Minute Glück hatten, dass Stürmer Nathan Tella beim vermeintlichen 3:0 knapp im Abseits stand. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nahm den Treffer nach kurzer Rücksprache mit dem Video-Referee zurück.

Druckphase nach Wiederbeginn

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erinnerte die Partie dann ein wenig an den sensationellen Punktgewinn von Holstein Kiel beim Meister (2:2). Auch dort hatte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso 2:0 vorne gelegen und der Aufsteiger sich zurückgekämpft. Und St. Pauli schien genau das nach der Pause vorzuhaben: Das Blessin-Team schob deutlich weiter nach vorne und erarbeitete sich in der Viertelstunde nach Wiederbeginn einige gute Situationen. Guilavogui (54. und 59.) und Sturmpartner Johannes Eggestein (56.) aber verpassten den möglichen Anschlusstreffer jeweils knapp.

Und so blieb der Zwei-Tore-Rückstand bestehen und ab der 65. Minute holte sich Leverkusen wieder mehr Kontrolle. Torchancen für das Alonso-Team legten aber die Gäste auf. Wirtz aber verpasste nach einem schlimmen Fehlpass von Hauke Wahl das 3:0 (71.) ebenso wie Tella, der nach einer zu kurzen Kopfball-Rückgabe von Manolis Saliakas von Torhüter Vasilj abgegrätscht wurde (76.).

Guilovoguis Anschlusstreffer kommt zu spät

Leverkusen ließ St. Pauli im Spiel - und Guilavogui machte es sechs Minuten vor dem Ende dann nochmal spannend. Nach einer starken Einzelleistung auf der linken Seite - mit einem Haken versetzte er gleich zwei Spieler und knallte den Ball aus spitzem Winkel mit links ins Tor (84.) - gelang der Anschluss. Zu mehr aber reichte es nicht, da Eggesteins Versuch (89.) und ein Kopfball des eingewechselten Andreas Albers (90.+1) jeweils am Außennetz landeten.

13.Spieltag, 07.12.2024 15:30 Uhr B. Leverkusen 2 FC St. Pauli 1 Tore: 1 :0 Wirtz (6.) 2 :0 Tah (21.) 2: 1 Guilavogui (84.)

B. Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Xhaka - Arthur, Palacios (60. Frimpong), García, Grimaldo (78. Belocian) - Tella (87. Andrich), Wirtz (78. Terrier)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth (89. Dzwigala) - Saliakas (89. Ritzka), Irvine, Boukhalfa (79. Sinani), Treu - Afolayan (82. Ahlstrand), Guilavogui - J. Eggestein (89. Albers)

Zuschauer: 30210 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Xhaka - Arthur, Palacios (60. Frimpong), García, Grimaldo (78. Belocian) - Tella (87. Andrich), Wirtz (78. Terrier)Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth (89. Dzwigala) - Saliakas (89. Ritzka), Irvine, Boukhalfa (79. Sinani), Treu - Afolayan (82. Ahlstrand), Guilavogui - J. Eggestein (89. Albers)30210 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.12.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga FC St. Pauli