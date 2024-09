St. Pauli in Freiburg: Das erste Duell der Eggestein-Brüder Stand: 26.09.2024 13:51 Uhr Wenn am Sonnabend der FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg antritt - kommt es höchstwahrscheinlich zu einem ganz besonderen Duell: Erstmals tritt St. Paulis Johannes Eggestein gegen seinen Bruder Maximilian an.

"Wir beide freuen uns schon sehr, uns wiederzusehen und gegeneinander zu spielen. Unsere Eltern werden auch da sein", kündigte der 26-jährige Johannes an, der nur ein Jahr jünger als sein Bruder ist. Am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) empfängt der SCF die Kiezkicker.

Zusammen im Werder-Trikot

Lange Zeit spielten die Eggesteins stets im selben Club - in Ricklingen und Havelse, bei Werder Bremen dann sogar in einer Mannschaft. An der Weser standen die Jungs aus Hannover bis 2020 gemeinsam unter Vertrag und waren große Hoffnungsträger.

Aber: Dem Jüngeren gelang an der Weser nie so recht der Durchbruch. Und auch Mittelfeldmann Maximilian, der zum Stammspieler wurde und zwischenzeitlich ans Tor zur Nationalmannschaft klopfte, kehrte den Grün-Weißen nach dem Bundesliga-Abstieg 2021 den Rücken.

Der große Bruder wechselte zum SC Freiburg und ist dort seitdem mehr oder weniger gesetzt. Johannes ließ sich schon ein Jahr zuvor zunächst zum Linzer ASK ausleihen und kehrte dann nach einem weiteren Jahr bei Royal Antwerpen in Belgien in den Norden zurück. Beim FC St. Pauli setzte er sich nach ein bisschen Anlaufzeit durch und hatte in der vergangenen Saison mit neun Toren und fünf Vorlagen großen Anteil am Aufstieg der Kiezkicker.

Pokal-Duell im Jahr 2022 fällt aus

Schon im Oktober 2022 hatte es so ausgesehen, als ob es zum ersten Duell der Brüder kommen würde: Im DFB-Pokal gastierte St. Pauli an der Dreisam. "Wir hatten schon vor der Auslosung gewitzelt. Und dann kam es auch noch so", sagte Maximilian damals. Aber: Als Johannes in der Verlängerung, in der der SCF am Ende mit 2:1 gewann, eingewechselt wurde, war Maximilian bereits ausgewechselt.

"Maxi hat mir gesagt, dass ich meine Schienbeinschoner nicht vergessen soll." Johannes Eggestein vom FC St. Pauli

Doch mittlerweile ist Johannes in Hamburg zum Stammspieler geworden - und dem Duell mit dem Freiburger Antreiber steht nichts im Wege. Ändern soll der Wettkampf an ihrem engen Verhältnis aber nichts. "Ob wir gegeneinander spielen oder nicht, wir telefonieren sowieso jede Woche", sagte Maximilian. Auch vor dem direkten Duell wollen sie an dieser Gewohnheit festhalten.

"Klassisches Hoffen auf ein Unentschieden"

"Es wird das klassische Hoffen auf ein Unentschieden", sagte der Jüngere, darf aber nicht auf besondere Behandlung hoffen. Er fügte im Scherz hinzu: "Maxi hat mir gesagt, dass ich meine Schienbeinschoner nicht vergessen soll. Vielleicht ist er mir bei Standards ja auch zugeteilt, das könnte dann vielleicht etwas komisch sein."

Als Brüder in der Bundesliga in guter Gesellschaft

Brüder in der Bundesliga haben eine lange Tradition. Aktuell gibt es sogar gleich drei Brüderpaare: Neben den Eggesteins sind das noch die Schlotterbeck-Brüder Nico (BVB) und Keven (FC Augsburg) sowie die Nmecha-Brüder Felix (BVB) und Lukas (VfL Wolfsburg). Und während die Schlotterbecks ihre "Feuertaufe" schon hinter sich haben, warten die Nmechas auch noch auf ihr erstes Mal.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage - Doan, Dinkci, Grifo - Adamu

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Afolayan, J. Eggestein, Saad

