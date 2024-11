Eine Million Euro fehlt: VfB Lübeck droht die erneute Insolvenz Stand: 26.11.2024 21:04 Uhr Fußball-Regionalligist VfB Lübeck steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Wenn der Club bis Donnerstag nicht etwa eine Million Euro generiert, muss der Verein laut Aufsichtsrat und Vorstand Insolvenz anmelden. Es wäre bereits die dritte.

Der Aufsichtsrat und Vorstand des VfB Lübeck sehen sich mit einer ernsten finanziellen Herausforderung konfrontiert - das machten sie am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung klar. Es gebe eine Liquiditätslücke von etwa einer Million Euro. Sollte es nicht gelingen, diese Summe kurzfristig durch Sponsoring, Spenden und weitere Maßnahmen zusammen zu bekommen, sei der Verein in Lübeck gezwungen, spätestens am 28. November 2024 Insolvenz anzumelden - also am kommenden Donnerstag.

2008 und 2013 war der VfB Lübeck bereits insolvent

Es wäre nach 2008 und 2013 die dritte Insolvenz des VfB Lübeck in den letzten 16 Jahren. "Wir setzen alles daran, diese Situation abzuwenden und den VfB Lübeck auf eine solide finanzielle Grundlage zu stellen", so der Aufsichtsrat und Vorstand in ihrer Stellungnahme. "Dabei ist es uns ein zentrales Anliegen, offen und transparent zu kommunizieren."

Vorstand und Aufsichtsrat bitten um Unterstützung

Im Versuch, die Insolvenz abzuwenden, wenden der Aufsichtsrat und Vorstand sich nun kurzfristig an Fans, Mitglieder, Sponsoren und Förderer des Vereins. "Wir sind jetzt leider sehr zeitnah auf Unterstützung angewiesen, sonst bleibt uns keine andere Wahl", schreiben sie in ihrer Mitteilung. Eine erneute Insolvenz würde die Zukunft des Vereins "massiv gefährden".

"Wir appellieren an Alle, uns in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen und zu überlegen, wie man uns unterstützen kann. Jede zeitnahe Unterstützung - sei es in Form von Sponsoring, Spenden oder anderen Maßnahmen - zählt. Nur gemeinsam können wir den VfB Lübeck retten und diese existenzielle Krise bewältigen."

Der frühere Zweitligist aus Lübeck war in der vergangenen Saison aus der Dritten Liga abgestiegen. In der Fußball-Regionalliga Nord steht die Mannschaft aktuell auf Rang zehn.

