EM-Achtelfinale: Wolfsburgs Wind will Deutschland "ein bisschen ärgern" Stand: 27.06.2024 13:12 Uhr Jonas Wind vom VfL Wolfsburg gehört bei dieser EM zur dänischen Stammelf. Vor dem Achtelfinale gegen Gastgeber Deutschland am Samstagabend in Dortmund hat er nur ein Problem - seine persönliche Statistik im Stadion des BVB.

Wind freut sich natürlich auf das EM-Achtelfinale gegen seine Wahlheimat Deutschland. "Das ist zu 100 Prozent etwas Besonderes. Es wird großartig sein, gegen das Gastgeberland zu spielen und es hoffentlich auch ein bisschen ärgern zu können", sagte der Bundesliga-Profi am Donnerstag im Teamquartier der Dänen. In einer Neuauflage des EM-Endspiels von 1992 treffen Deutschland und Dänemark am Samstagabend in Dortmund aufeinander (21 Uhr).

Weitere Informationen Fußball-EM Sonnabend live: Deutschland - Dänemark im Achtelfinale Die Partie ab 21 Uhr im Livecenter mit Audio-Vollreportagen und Ticker. Bereits ab 18 Uhr: Schweiz - Italien. mehr

Dortmund ist für Wind kein gutes Pflaster

Der 25 Jahre alte Wind spielt seit Januar 2022 in Wolfsburg und gehört bei dieser Europameisterschaft zur Stammelf der Dänen. Sein einziges Problem vor dem Achtelfinale ist seine persönliche Bilanz im Dortmunder Stadion: Mit dem VfL Wolfsburg verlor er dort bislang mit 1:6, 0:6 und 0:1. "Wir sollten nicht zu viel über die Erfahrungen sprechen, die ich in diesem Stadion gemacht habe", sagte Wind. "Denn das ist nicht meine beste Statistik."

VIDEO: Danish Dynamite: Als Dänemark sensationell Europameister wurde (44 Min)

Dabei lief es für den Angreifer in der vergangenen Saison beim VfL recht gut - insbesondere in der Hinrunde. Elf Tore und acht Vorlangen gelangen ihm insgesamt, davon entfielen neun Treffer und vier Assists auf die erste Halbserie. Zum Vergleich: Sechs Tore hatte er in der gesamten Spielzeit 2022/2023 erzielt, ein Assist gelang ihm nicht. Im ersten halben Jahr nach seinem Wechsel Ende Januar 2022 waren es fünf Treffer und ein Assist gewesen.

Noch kein Treffer für die Dänen bei dieser EM

Getroffen hat Wind bei dieser Europameisterschaft noch nicht. Zwar gehörte er in den Gruppenspielen gegen Slowenien, England (beide 1:1) und Serbien (0:0) jeweils zur Anfangsformation der Dänen, ein Tor ist ihm bislang aber noch nicht gelungen. Es dürfte sicherlich viele Fans des VfL Wolfsburg geben, die darauf hoffen, dass er mit dem Toreschießen nicht ausgerechnet gegen die DFB-Auswahl beginnt, sondern dass er damit gerne noch etwas warten kann - bis die "Wölfe" in die Pflichtspielserie starten.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.06.2024 | 23:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg