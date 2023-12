Donezk verliert in Porto - Europa-League-Spiele in Hamburg Stand: 13.12.2023 22:55 Uhr Schachtar Donezk ist aus der Champions League ausgeschieden. Nach dem 3:5 (1:1) am Mittwochabend beim FC Porto geht es für den ukrainischen Fußball-Meister aber in der Europa League weiter - die Heimspiele finden im Hamburger Volksparkstadion statt.

In Portugal hätten die Ukrainer einen Sieg benötigt, um sich in der Vorrundengruppe als Zweiter für das Achtelfinale zu qualifizieren. Doch Galeno (9., 43.), Mehdi Taremi (62.), Pepe (75.) und Francisco Conceceicao (82.) ließen Schachtars Träume zerplatzen. Für Donezk hatte der frühere Rostock-Profi Danylo Sikan (29.) und Eguinaldo (88.) getroffen. Zudem erzielte Eustaquio ein Eigentor (72.)

Dass Donezk seine Europacup-Heimspiele weiter im Volksparkstadion austragen wird, hatte der HSV bereits vergangene Woche mitgeteilt. Schon seit 2014 hat der Club auf europäischer Bühne nicht mehr in Donezk gespielt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war er in der Vorsaison nach Warschau ausgewichen, dieses Mal nach Hamburg.

HSV organisiert Ticket-Verkauf

Die Hansestadt wird nun also mindestens ein Europa-League-Spiel erleben. Die erste K.o.-Runde wird am 15. und 22. Februar ausgespielt. Um Organisation und Ticket-Verkauf kümmert sich der HSV. Während der Partien gibt es im Volksparkstadion zahlreiche Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfe des Clubs oder verschiedener deutscher Organisationen zu unterstützen.

