Direkter Aufstieg? VfL Osnabrück braucht Sieg und Tore gegen BVB II Stand: 25.05.2023 11:05 Uhr Es ist angerichtet für einen denkwürdigen "Brückentag": Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund II kann Fußball-Drittligist VfL Osnabrück am Sonnabend an der Bremer Brücke den direkten Zweitliga-Aufstieg perfekt machen. Dafür braucht er aber am besten auch viele Tore.

Die Tabellenkonstellation vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen die U23 des BVB sieht die drittplatzierten Niedersachsen zwar in der "Pole Position" für den direkten Aufstieg (Freiburg II als Zweiter darf nicht hoch). Doch der punktgleiche SV Wehen Wiesbaden, der Halle empfängt, ist in der Tordifferenz nur einen Treffer schlechter als der VfL und könnte mit einem höheren Sieg noch vorbeiziehen.

Läuft es dumm für die Lila-Weißen, können sie auch noch ganz aus den Aufstiegsrängen herauspurzeln. Denn auch der 1. FC Saarbrücken (empfängt Viktoria Köln) und Dynamo Dresden, das Absteiger Oldenburg zu Gast hat, sind im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz und die Teilnahme an der Relegation noch im Rennen.

Meppen, der Osnabrücker Aufstiegsmacher?

Fünf Siege und ein Remis aus den vergangenen sechs Spielen haben die Brust der Osnabrücker breit gemacht und den Grundstein für die gute Ausgangslage gelegt. Darüber hinaus haben die Niedersachsen eine wohl noch nie dagewesene Schützenhilfe aus dem Emsland bekommen. Der SV Meppen, der selbst den bitteren Gang in die Regionalliga antreten muss, hat in den vergangenen Wochen Dresden, Saarbrücken und Wiesbaden geschlagen. Auch dem VfL trotzte der SVM einen Punkt ab.

"Wenn ihr in Osnabrück aufsteigt, was ich euch wünsche, weil ihr es verdient habt, dann wird die Stadt brennen." Ex-Osnabrücker Marcos Alvarez

Dabei mitgeholfen hat auch der Ex-Osnabrücker Marco Alvarez, der seinen ehemaligen Teamkollegen vor dem Aufstiegs-Showdon einen speziellen Gruß zukommen ließ. "Wir haben alles Mögliche getan, jetzt seid ihr an der Reihe", sagte der Stürmer. "Wenn ihr in Osnabrück aufsteigt, was ich euch wünsche, weil ihr es verdient habt, dann wird die Stadt brennen", versprach Alvarez. "Also haut alles rein, genießt es und habt einfach Spaß."

Bremer Brücke platzt zum 90. Geburtstag aus allen Nähten

Die VfL-Fans sind für das große "Brückentag"-Fest schon in Vorleistung getreten. Die altehrwürdige Bremer Brücke, die am vergangenen Montag ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, wird am Sonnabend aus allen Nähten platzen. Die rund 16.000 Plätze sind restlos ausverkauft. Der Club hätte wohl das Doppelte an Karten absetzen können und warnte seine Fans vor der Partie gegen BVB II vor den zahlreichen Schwarzmarkt-Angeboten. Immerhin ging auch der komplette Gästeblock an den VfL, sodass Kunze und Co. wohl ein lila-weißes Wunderland erwarten wird.

Die mangelnde Nachfrage tief aus dem Ruhrpott verwundert kaum, da Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund am Sonnabend zu Hause gegen Mainz die Meisterschaft gewinnen kann (das Finale um die deutsche Meisterschaft ab 15.30 Uhr im NDR Livecenter).

Die vollbesetzte Bremer Brücke kann ein Pfund im Kampf um einen hohen Sieg sein, das weiß auch VfL-Mitteldspieler Lukas Kunze. "Wir müssen ab der ersten Minute zeigen, dass wir total heiß darauf sind und die Fans mitziehen", sagte der 24-Jährige. "Dann wird das sehr positiv enden und die Stunden und Tage danach werden in Erinnerung bleiben."

