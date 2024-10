"Darf nicht passieren": Wolfsburgs Popp nach Fehlstart kämpferisch Stand: 02.10.2024 14:59 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen in der Bundesliga schon früh unter Erfolgsdruck: Am Freitagabend kommt RB Leipzig, danach Meister FC Bayern München, auf den der Rückstand schon jetzt groß ist.

Alexandra Popp sieht sich und ihre Mitspielerinnen beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach dem durchwachsenen Saisonstart in der Bringschuld. "Wir haben schon zu viele Punkte liegen gelassen. Das darf uns bei unseren Ansprüchen nicht passieren", sagte die 33-Jährige. Nun müsse man die "Ärmel hochkrempeln und es besser machen". Die nächste Chance dafür besteht am Freitag (18.30 Uhr), wenn der Tabellendritte RB Leipzig zu Gast ist.

Erst Leipzig, dann Topspiel gegen Bayern München

Der Rückstand für die lediglich auf Rang sechs rangierenden VfL-Frauen auf den makellosen Tabellenführer Bayern München beträgt nach nur zwei Siegen aus vier Spielen bereits fünf Zähler. "Wir brauchen die Punkte. Das Ziel ist mindestens die Champions-League-Qualifikation", sagte Popp. Am Spieltag darauf kommt es dann zum großen Duell mit dem Titelverteidiger: Am 12. Oktober (17.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei NDR.de) ist der FC Bayern in Wolfsburg zu Gast.

In der Champions League bei AS Rom gefordert

Die "Wölfinnen" stehen somit vor den berühmten "Wochen der Wahrheit", zumal zwischen den beiden Bundesligapartien dann auch die Champions-League-Gruppenphase mit dem Auswärtsspiel am Dienstag (18.45 Uhr) bei der AS Rom. Hier will der VfL nach der verpassten Qualifikation im Vorjahr ebenfalls wieder eine gute Rolle spielen.

Die Gruppenphase zu überstehen sei das "Minimalziel. Alles, was danach kommt, Viertelfinale, Halbfinale, bin ich gerne dabei - und Finale, Titel sowieso", sagte Popp. Zudem geht es in der Gruppe A gegen Rekordsieger Olympique Lyon und Neuling Galatasaray Istanbul.

Popp bestreitet am 28. Oktober ihr letztes Länderspiel

Zu ihrem Rücktritt aus dem DFB-Team wollte sich Popp nicht weiter äußern. Am 28. Oktober wird sie in Duisburg bei der Partie gegen Australien zum 145. Mal im deutschen Trikot auflaufen und damit ihre Nationalmannschaftskarriere beenden. Bislang erzielte die Olympiasiegerin von 2016 und Vize-Europameisterin von 2022 67 Tore für Deutschland.

