DFB-Pokal: VfL-Frauen ziehen souverän ins Halbfinale ein Stand: 20.03.2021 15:51 Uhr Die Frauen des VfL Wolfsburg haben souverän das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Fußballerinnen aus Niedersachsen schlugen im Viertelfinal-Nordduell Werder Bremen mit 7:0 (4:0).

Dabei machten es die Gäste dem Rekordpokalsieger anfangs sehr schwer. Defensiv standen die Bremerinnen sicher, offensiv versuchten sie, über Konter Nadelstiche zu setzen. Doch mit dem ersten Treffer der Partie für den VfL durch Rebecka Blomqvist nach einer Ecke war der Bann aus Sicht der "Wölfinnen" gebrochen. Von nun an ging es Schlag auf Schlag: Alexandra Popp (30.) nach Vorlage von Blomqvist, Lena Oberdorf (39.) mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und Svenja Huth (42.) machten schon vor der Pause alles klar.

Werder tapfer, Wolfsburg treffsicher

Die zweite Hälfte begann mit einem weiteren Nackenschlag für die Werderanerinnen: Wolfsburgs Felicitas Rauch schlug einen Freistoß in den Strafraum, Franziska Jaser wollte den Ball klären, doch erzielte ein unglückliches Eigentor zum 5:0 (54.). Nach Wechseln auf beiden Seiten verlor die Partie, auch aufgrund des Spielstands, etwas an Tempo. Der Wolfsburger Torhunger war aber noch nicht gestillt: In der 74. Minute traf Popp nach einer Ecke mit dem Kopf zum 6:0 und der siebte Streich gelang Ewa Pajor in der 82. Minute - ebenfalls mit dem Kopf.

Im bereits ausgelosten Halbfinale kommt es am 3. oder 4. April nun zum Pokalkracher und vorgezogenen Finale: Wolfsburg gegen Liga-Spitzenreiter Bayern München. Für die tapferen Bremerinnen steht das nächste Spiel am 28. März an. Wieder ist es ein Auswärtsspiel, wieder ist es ein Nordduell - doch in der Bundesliga heißt der Gegner dann SV Meppen.

