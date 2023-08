Claudio Pizarro: Der älteste Torschütze der Bundesliga Stand: 16.08.2023 10:33 Uhr Claudio Pizarro ist in der Bundesliga ein Mann vieler Rekorde - auch als ältester Torschütze. Geholt hat er sich die Bestmarke von einer anderen Bremer Legende.

von Tobias Knaack

Ob es als eines der viel beschriebenen Wunder von der Weser durchgeht? Das sei dahingestellt, magisch aber war der Moment allemal, als Werder Bremens Legende an diesem 18. Mai 2019 in der 88. Minute rund 18 Meter vor dem Tor den Ball von Maximilian Eggestein bekam, mit rechts verarbeitete und mit links im rechten unteren Toreck versenkte.

Ältester Bundesliga-Torschütze: Pizarro übertrifft sich selbst

Die Stimmung in der Ostkurve und im gesamten Weserstadion explodierte förmlich und Stadionsprecher Arnd Zeiglers Ansage des Tores begann - dem Moment angemessen - mit einem schlichten "Wie geil ist das denn".

Sportlich war Pizarros Treffer zwar bedeutungslos, weil Werders spätes 2:1 gegen RB Leipzig aufgrund eines Wolfsburger 8:1-Kantersieges gegen Augsburg im Kampf um die Europacup-Plätze am Ende nicht reichen sollte. Dafür ist das Tor bundesliga-historisch: "Piza" wurde in diesem Moment zum ältesten Torschützen der Liga. Er holte sich diesen Rekord zwar von sich selbst, schraubte die Marke aber nach oben: auf 40 Jahre und 227 Tage.

Zur Magie des Moments beigetragen hatte zudem, dass der "ewige Pizarro" vor dem Spiel angekündigt hatte, noch ein Jahr in Bremen dranhängen zu wollen.

Von Werder zu Werder: Pizarro löst Votava ab

Den Rekord hatte er sich bereits im Februar desselben Jahres geholt: beim 1:1 bei Hertha BSC Berlin mit einem Billard-Freistoßtor in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der Titel des ältesten Bundesliga-Torschützen scheint ohnehin ein Bremer Ding zu sein, denn von wem hatte ihn sich Pizarro geholt? Von einer anderen grün-weißen Legende: Mirko Votava.

Dessen Marke hatte bis zum Februar 2019 gut 22 Jahre lang Bestand gehabt: 40 Jahre und 121 war der gebürtige Prager alt gewesen, als er am 24. August 1996 bei Werders 1:2 gegen den VfB Stuttgart getroffen hatte.

Der älteste Bremer Bundesliga-Profi

Doch noch einmal zurück ins Weserstadion am 18. Mai 2019: Pizarro nahm Votava an diesem Tag mit seiner Einwechslung in der 74. Minute einen weiteren Rekord ab. Er wurde zum ältesten Werder-Profi der Bundesligageschichte. Diese Marke baute er durch seine Vertragsverlängerung bis zu seinem letzten Einsatz am 27. Juni 2020 beim 6:1 gegen den 1. FC Köln noch aus.

Pizarro ist mit seinen beiden Treffern aus dem Frühjahr 2019 übrigens bis heute der einzige Spieler, der nach seinem 40. Geburtstag mehr als ein Bundesliga-Tor erzielt hat. Es könnte ein Rekord für die Ewigkeit sein. Wer sonst spielt heute schon noch bis 40?

