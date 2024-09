Champions League: VfL-Frauen in Gruppe mit Lyon, AS Rom und Galatasaray Stand: 27.09.2024 13:38 Uhr Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gibt es in der Gruppenphase der Champions League unter anderem ein Wiedersehen mit Rekordsieger Olympique Lyon. Weitere Gegner in der Vierergruppe sind die AS Rom und Galatasaray Istanbul. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag in Nyon.

Auf Olympique Lyon sind die "Wölfinnen" in den vergangenen Jahren immer wieder getroffen - allein vier Mal im Endspiel. Das Finale in der Saison 2012/2013 konnten die Niedersächsinnen mit 1:0 für sich entscheiden. Von 2016 bis 2020 war für den VfL dagegen jedes Mal gegen die Französinnen Endstation - 2016, 2018 und 2020 stets im Endspiel.

"Wölfinnen" mit Kantersiegen in die Gruppenphase

Das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot hatte sich überaus souverän für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Nach einem furiosen 7:0 im Play-off-Hinspiel bei der AC Florenz gelang im Rückspiel gegen die Italienerinnen ein 5:0. Die Auslosung nahm die frühere deutsche Nationalspielerin Fatmire Alushi in Nyon vor. Die Gruppenphase beginnt bereits am 8. und 9. Oktober.

Der deutsche Meister FC Bayern München spielt in der Gruppe C gegen den FC Arsenal, Juventus Turin und den norwegischen Club Valerenga Oslo. Das Champions-League-Endspiel findet in dieser Saison am 23., 24. oder 25. Mai 2025 in Lissabon statt.

