Götze trifft - Werder Bremen verliert bei Eintracht Frankfurt Stand: 23.11.2024 20:24 Uhr Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Hanseaten verloren am Sonnabend mt 0:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

von Matthias Heidrich

Mario Götze avancierte für die Hessen zum Matchwinner und erzielte in der 45. Minute den Siegtreffer für den neuen Tabellenzweiten. Werder agierte auf Augenhöhe, entwickelte selbst aber zu wenig Torgefahr.

Die Frankfurter machten von Beginn an, was sie am besten können: angreifen. Bremen hatte alle Hände voll zu tun, um die Null zu halten. Werder arbeitete sich in die Partie und war nach der überstandenen Anfangsphase auf Augenhöhe, entwickelte selbst Zug zum Tor. Dabei strahlten die Norddeutschen aber kaum Gefahr aus.

Götze bringt Frankfurt in Führung

Frankfurt machte es kurz vor dem Pausenpfiff besser. Hugo Ekitiké legte mit einer schönen Bewegung im Strafraum direkt auf den vollkommen freistehenden Mario Götze ab. Der Weltmeister-Macher von 2014 ließ sich nicht lange bitten und traf zum 1:0 für die Eintracht (45.).

Stark köpft nur an den Pfosten

Bremen versteckte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht, sondern spielte nach vorne. In der Schlussphase entwickelten die Hanseaten dabei dann auch endlich mehr Torgefahr. Ein Kopfball von Mitchell Weiser (76.) parierte Frankfurts Keeper Kevin Trapp mit einem Reflex. Bei Niklas Starks Versuch nach einer Ecke rettete der Pfosten für die Eintracht (80.), das sich über den Ausgleich der Bremer nicht hätte beschweren können. Allein, er fiel nicht.

11.Spieltag, 23.11.2024 18:30 Uhr E. Frankfurt 1 Werder Bremen 0 Tore: 1 :0 M. Götze (45.)

E. Frankfurt: Trapp - Collins, R. Koch, Theate, Brown - Tuta, Skhiri - M. Götze (81. Larsson), Knauff (65. Bahoya) - Ekitiké (89. Matanovic), Marmoush (81. Chaibi)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark (86. Pieper), Friedl, Veljkovic - Weiser, Bittencourt (77. Topp), Lynen (86. Alvero), Köhn (77. Deman) - Grüll (63. Njinmah), R. Schmid - Ducksch

Zuschauer: 58000 (ausverkauft)



