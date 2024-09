Bericht: 17 Fußballspiele womöglich manipuliert - auch in Hamburg Stand: 06.09.2024 12:34 Uhr Eine Reihe unterklassiger Fußballpartien, darunter auch Spiele in der Oberliga Hamburg, soll laut "Hamburger Morgenpost" zum Zweck des Wettbetrugs beeinflusst worden sein. Der DFB weiß von dem Verdacht und steht in Kontakt mit den Behörden.

Im deutschen Fußball stehen einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" zufolge 17 Spiele unter Manipulationsverdacht. Demnach könnten seit November 2022 Partien aus der Dritten Liga, zwei Regionalligen und mehreren Oberligen zum Zweck des Wettbetrugs beeinflusst worden sein.

DFB weiß vom Verdacht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weiß von dem Verdacht. "Wir stehen bereits in Kontakt mit den zuständigen Behörden und unserem Monitoring-Partner Genius Sports", teilte der DFB auf ARD-Anfrage mit. "Belastbare Erkenntnisse" lägen aber noch nicht vor. Bei der Staatsanwaltschaft Hamburg sei "kein entsprechendes Ermittlungsverfahren anhängig", teilte eine Sprecherin der ARD am Freitagmittag mit.

Auffällige Fehlentscheidungen der Schiedsrichter?

Laut "Mopo" zweifle der DFB daran, dass Fußballspiele für das Eintreffen eines exakten Ergebnisses manipuliert werden können. Weitere Ausführungen seien mit Blick auf die angelaufenen Ermittlungen nicht möglich, so der Verband.

"Die vorliegenden Fälle werden bereits analysiert und zusammen mit dem DFB aufgebarbeitet." Christian Okun, Präsident Hamburger Fußball-Verband (HFV)

Auch welche Spiele genau unter Verdacht stehen, soll aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht öffentlich werden. Die meisten der 17 Partien sollen unter der Woche abends stattgefunden haben, dabei tauchen vier Mannschaften mehrfach auf. Demnach finden sich auch Ansetzungen der Oberliga Hamburg unter den verdächtigten Spielen, eines aus der laufenden Saison 2024/2025, in der sechs Spieltage absolviert sind.

In den betroffenen Partien soll es teilweise auffällige Fehlentscheidungen der Schiedsrichter oder schwere Patzer von Torhütern und Abwehrspielern gegeben haben. "In einer Partie wurden sogar ausschließlich Eigentore erzielt", hieß es in dem Bericht.

Spielergebnisse im Darknet verkauft?

Bei den 17 Begegnungen sollen Informationen über die zu erwartenden exakten Spielergebnisse im Darknet verkauft worden sein. So konnten womöglich hohe Wettgewinne erzielt werden. Entsprechende Chatverläufe sollen die kriminellen Deals belegen, die in Kryptowährung wie zum Beispiel Bitcoin bezahlt worden sein sollen.

HFV-Präsident Okun: "Ist ein nationales Thema"

"Der Hamburger Fußball-Verband hat sich deutlich gegen illegale Wetten positioniert", sagte Christian Okun, Präsident des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) dem NDR. "Die vorliegenden Fälle werden bereits analysiert und zusammen mit dem DFB aufgebarbeitet. Mögliche Spielmanipulationen müssen verfolgt und konsequent geahndet werden."

Allzu große Illusionen macht sich Okun aber nicht. "Man wird es nicht unterbinden können, wir können aber für gute Aufklärung sorgen. Es ist ein nationales Thema", so der HFV-Präsident. "Sollte es sich wirklich um Fälle im Darknet handeln, zeigt es die kriminelle Energie, die dahinter steckt. Beim Darknet-Problem können wir als Verband nicht den Stecker ziehen."

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Regionalliga-Spiel

Zuletzt hatte im vergangenen Herbst die Staatsanwaltschaft Bochum Ermittlungen wegen ungewöhnlich hoher Wetteinsätze bei der Regionalliga-Partie FSV Frankfurt gegen TSV Steinbach Haiger aufgenommen. Damals hatte das Bundesinnenministerium von einem Wettanbieter Hinweise auf eine mögliche Manipulation bekommen.

Um Auffälligkeiten zu vermeiden, soll diesmal wohl jedes der mindestens 17 Spiele bewusst nur an eine sehr geringe Zahl von Privatkunden verkauft worden sei.

Fall Hoyzer die Mutter aller Wettskandale

Der Wettskandal mit dem damaligen DFB-Schiedsrichter Robert Hoyzer im Jahr 2005 hatte das Thema einst in den öffentlichen Fokus gestellt. Später sorgten vor allem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum gegen eine international agierende Bande für Aufsehen - Partien von der 2. Bundesliga über Champions und Europa League standen unter Verdacht, auch Profispieler in Deutschland wurden gesperrt, Betrüger zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

2009 hatte der damalige Zweitligaprofi des VfL Osnabrück Thomas Cichon eine Manipulationsabsprache sowie die Zusage von Bestechungsgeld an ihn gestanden. Bei der Zweitliga-Partie des VfL Osnabrück beim FC Augsburg (0:3) habe er nicht mit vollem Einsatz gespielt, erklärte Cichon später vor Gericht. Er wurde 2014 zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

