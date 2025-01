Baku-Wechsel vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig perfekt Stand: 10.01.2025 15:31 Uhr Ridle Baku bricht seine Zelte beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach viereinhalb Jahren ab. Der Rechtsverteidiger wechselt wie erwartet zum Ligarivalen RB Leipzig.

Nach zähen Verhandlungen erzielten beide Clubs am Freitag Einigung. Über die Ablösemodalitäten gaben die Bundesligisten keine Auskunft. Dem Vernehmen nach soll der VfL 4,5 Millionen Euro vom Champions-League-Teilnehmer erhalten. Baku, dessen Wolfsburger Kontrakt im Sommer ausgelaufen wäre, soll bei den Sachsen den schwerverletzten Nationalspieler Benjamin Henrichs ersetzen.

Weitere Informationen Trainingslager-Bilanz VfL Wolfsburg: Mit neuer Energie nach Europa? Aus dem Trainingslager in Portugal geht es für den VfL Wolfsburg direkt zum Ligaauftakt bei der TSG Hoffenheim. NDR Reporter Kristoffer Klein war vor Ort und zieht Bilanz. mehr

Baku schwärmt von Leipziger Spielstil

"RB Leipzig ist ein großer Verein mit riesigem Potential und ambitionierten Zielen, der regelmäßig in der Champions League vertreten ist und einen Tempo-Fußball spielt, der mir mit meinem Spielstil und meiner Geschwindigkeit sehr liegt", wird Baku in einer Mitteilung von RB zitiert.

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei den Leipzigern und vormals lange für die "Wölfe" tätig, lobte den Zugang in den höchsten Tönen: "Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball. Dazu steht Ridle einfach für Geschwindigkeit und ist in der Bundesliga aktuell der Spieler mit den meisten Sprints. Mit diesem Gesamtpaket passt er hervorragend zur RB Leipzig-Spielphilosophie."

Sildillia und Skov Olsen als Ersatz im Gespräch

Baku war 2020 vom 1. FSV Mainz 05 zu den „Wölfen“ gewechselt. Er absolvierte 166 Pflichtspiele für den Werksclub. Die Verabschiedung durch seinen langjährigen Arbeitgeber fiel dennoch eher nüchtern aus. "Wir bedanken uns bei Ridle für seinen Einsatz in fast viereinhalb Jahren für den VfL Wolfsburg. Für die Zukunft wünschen wir ihm beruflich wie privat alle Gute", erklärte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Als Ersatz für Baku sind bei den Niedersachsen der Franzose Kiliann Sildillia vom SC Freiburg und der Däne Andreas Skov Olsen vom FC Brügge im Gespräch.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.01.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg