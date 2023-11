Auslosung zur EM 2024 - So läuft die Veranstaltung in Hamburg Stand: 30.11.2023 08:51 Uhr Am Sonnabend findet in Hamburg die Auslosung der Gruppen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland statt. Nach der Veranstaltung in der Elbphilharmonie steht auch fest, welche Spiele in der Hansestadt ausgetragen werden.

24 Mannschaften werden im kommenden Jahr bei der EM 2024 in Deutschland spielen (14. Juni - 14. Juli). Auch wenn noch nicht alle Teilnehmer feststehen - im März finden für die drei noch nicht besetzten Plätze Play-off-Spiele statt -, werden die sechs Vierer-Gruppen an diesem Sonnabend (18 Uhr) in Hamburg ausgelost.

Das Interesse an der Europameisterschaft ist riesig - in der ersten Bewerbungsphase gab es rund 20 Millionen Anfragen für gut eine Million Tickets. Und an diesem Sonnabend wird dieses Interesse nochmal einen deutlichen Schub erfahren, wenn in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen festgelegt werden. Nach der Auslosung folgt der finale Turnierplan.

Das sind die Lostöpfe der EM 2024

Lostopf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

Die EM in Deutschland wird mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams gespielt. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten der sechs Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Wer spielt in den Play-off-Spielen für die EM?

Es gibt drei Play-off-Turniere, in denen jeweils ein Platz bei der EM vergeben wird.

Halbfinale Play-off-Turnier A:



Polen - Estland

Wales - Finnland (Im Finale hat der Sieger aus Wales - Finnland Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier B:



Bosnien-Herzegowina - Ukraine

Israel - Island (Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina - Ukraine Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier C:



Georgien - Luxemburg

Griechenland - Kasachstan (Im Finale hat der Sieger aus Georgien - Luxemburg Heimrecht.)

Die drei Play-off-Turniere sind im Länderspielfenster Ende März 2024 angesetzt. Alle Begegnungen werden in einer Begegnung ohne Rückspiel entschieden. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Wie könnte eine "Hammergruppe" für Deutschland aussehen?

Der DFB-Elf ist in Gruppe A gesetzt. Ihr droht für die drei Partien in München (14. Juni), Stuttgart (19.) und Frankfurt (23.) die berüchtigte "Hammergruppe" - mit möglicherweise Österreich, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien. Die zuletzt darbende Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes könnte aber auch vermeintliches Glück haben und auf Albanien, die Slowakei und Luxemburg treffen.

"Bei der Auslosung wird es spannend, weil man es nicht in der Hand hat", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Anschließend "bereiten wir uns akribisch darauf vor und haben vier Monate Zeit, Spiele zu gucken", so der Coach.

Wer zieht die Lose?

Das ist noch ein Geheimnis. Bekannt ist bisher nur, dass ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der portugiesische UEFA-Moderator Pedro Pinto durch die Veranstaltung führen werden. Laut der UEFA werden zudem "elf ehemalige Europameister auf der Bühne" stehen.

Wer tritt im Rahmenprogramm in der Elbphilharmonie auf?

Zwischen 17.35 und 17.55 Uhr findet ein Konzert statt, auch die Auslosung selbst wird laut UEFA "musikalisch untermalt". Dabei sind unter anderem der Münchner Tenor Jonas Kaufmann und Star-Geiger David Garrett vertreten. Sie treten gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor auf.

Wie lange dauert die Auslosung?

Die Auslosung soll recht zügig über die Bühne gehen. Laut Veranstalter sollen spätestens nach einer Stunde alle Lose gezogen sein.

