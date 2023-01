3. Liga: Meppen holt Stürmer, Oldenburg testet Torwart und Verteidiger

SV Meppen holt Stürmer, VfB Oldenburg testet Torwart und Verteidiger Stand: 05.01.2023 16:33 Uhr Der akut abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist SV Meppen hat in Marek Janssen einen neuen Angreifer unter Vertrag genommen. Ligarivale VfB Oldenburg hält derweil Ausschau nach Defensiv-Verpflichtungen. Im Testspiel gegen Erzgebirge Aue konnten sich zwei Kandidaten nicht für eine Anstellung empfehlen.

Denn das Duell mit dem Zweitliga-Absteiger, der wie die Oldenburger um den Klassenerhalt kämpft, ging am Donnerstagnachmittag mit 1:5 verloren. Der VfB war dabei auf der Sportanlage Klosterpforte in Marienfeld über die gesamte Distanz - gespielt wurde dreimal 30 Minuten - chancenlos.

Bittere Partie für Keeper Palmowski

Für Florian Palmowski war es eine besonders bittere Partie. Der 21-Jährige spielt derzeit bei den Niedersachsen für einen Vertrag vor. Auszeichnen konnte sich der bei Hertha BSC ausgebildete Schlussmann, der zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Utsiktens BK das Gehäuse hütete, aber nur selten. Der gebürtige Berliner wurde immer wieder von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Ob der VfB Palmowski als Ersatz für den zum SC Paderborn abgewanderten Pelle Boevink verpflichten wird, ist noch nicht entschieden.

Ukrainer Gorin hofft auf VfB-Vertrag

Ebenfalls von Beginn an gegen Aue zum Einsatz kam Innenverteidiger Oleg Gorin. Der 22-jährige Ukrainer steht aktuell in seiner Heimat beim Erstligisten FK Minaj unter Vertrag und hofft auf sein zweites Auslands-Engagement. Von 2019 bis 2012 lief der Defensiv-Spezialist für den polnischen Ekstraklasa-Club Jagiellonia Bialystok auf.

Nicht mit von der Partie im Formtest gegen die Sachsen war der bisher einzige Winterneuzugang des VfB, Marc Stendera.

Meppen holt Janssen aus Lohne

Die erste Neuverpflichtung perfekt gemacht hat nun auch Meppen. Marek Janssen, der bereits seit geraumer Zeit bei den Emsländern mittrainiert, erhielt am Donnerstag einen Vertrag bis 2024. Für den 25-Jährigen ist der Profi-Fußball Neuland. Der Mittelstürmer wechselt vom Regionalligisten Blau-Weiß Lohne zum SVM. Zuvor war er für Atlas Delmenhorst und Blau-Weiß Papenburg auf Torejagd gegangen.

"Wir freuen uns sehr, dass Marek jetzt zum Drittliga-Team gehört. Mit seinem körperbetonten Spiel und seiner Torgefahr, die von ihm ausgeht, wird er uns verstärken. Besonders schön ist, dass Marek dazu noch ein Junge aus der Region ist", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann über den aus Jemgum (Ostfriesland) stammenden Stürmer.

Krämer zieht zwei Talente hoch

Zuvor hatte Meppens Coach Stefan Krämer bereits zwei Talente aus den eigenen Nachwuchsteams in den Profikader hochgezogen. Luca Prasse aus der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft des JLZ Emsland sowie Lukas Eixler (U23) nehmen nun fest am Drittliga-Training teil. "Wenn man die Jungs im eigenen Verein hat, braucht man sie nicht einzukaufen. Es wäre ja Wahnsinn, wenn man die Jugendarbeit macht, die Spieler in die Nähe des Profifußballs bringt und dann die Tür nicht aufmacht", sagte Krämer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Thiele-Verpflichtung offen

Offen ist noch, ob der SVM auch Timmy Thiele unter Vertrag nehmen wird. Der vertragslose Stürmer hält sich seit geraumer Zeit bei den Niedersachsen fit. Knackpunkt eines Engagements des 31-Jährigen, der bereits 188 Drittliga-Einsätze absolviert hat, könnte dessen Fitnesszustand sein. Thiele hat seit seinem Aus im vergangenen Sommer bei Viktoria Köln kein Spiel mehr bestritten. Fraglich ist auch, ob der erfahrene Torjäger für die Emsländer zu finanzieren wäre.

