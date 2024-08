Stand: 16.08.2024 14:17 Uhr 21 Vereine aus Westmecklenburg starten in Fußball-Landespokal

Am Wochenende startet der Wettkampf um den Fußball-Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Westmecklenburg sind 21 Vereine in der Auftakt-Runde dabei. Am Freitagabend empfängt der FC Seenland Warin den SV Pastow, beim SV Fortschritt Neustadt-Glewe ist der FSV Kritzmow zu Gast und die SG Dynamo Schwerin tritt auswärts gegen die LSG Elmenhorst an. Außerdem spielt der Brüsewitzer SV gegen den der SV Stralendorf. Ab 18 Uhr geht es los. Auftakt am Sonnabend ist um 14 Uhr das Nachbarschafts-Duell zwischen dem Grevesmühlener FC und dem FSV Testorf Upahl. Am Sonntag treten unter anderem die Sportfreunde Schwerin und die SG Einheit Crivitz an.

Alle Partien im Überblick:

Freitag:



FC Seenland Warin - SV Pastow (18 Uhr)

Brüsewitzer SV - SV Stralendorf (18 Uhr)

SV Fortschritt Neustadt-Glewe - FSV Kritzmow (18 Uhr)

LSG Elmenhorst - SG Dynamo Schwerin (19:30 Uhr)

Sonnabend:



SV Einheit Grevesmühlen - FSV Testorf Upahl (14 Uhr)

FSV NordOst Rostock - FC Schönberg (14 Uhr)

TSV Empor Zarrentin - SV Hafen Rostock 61 (14 Uhr)

Rehnaer SV - Hagenower SV (14 Uhr)

Lübzer SV - FSV Kühlungsborn (15 Uhr)

Poeler SV - Anker Wismar (15 Uhr)

TSG Gadebusch - MSV Pampow (17 Uhr)

Sonntag:



SV Schwarz-Weiß Gallin - SG Aufbau Boizenburg (14 Uhr)

Sportfreunde Schwerin - Rostocker FC (14 Uhr)

PSV Rostock - SG Einheit Crivitz (14 Uhr)

