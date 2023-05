1:1 gegen Köln - Werder Bremen schafft den Klassenerhalt Stand: 20.05.2023 17:21 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am vorletzten Spieltag mit einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt perfekt gemacht. Den Grün-Weißen halfen neben dem eigenen Punktgewinn auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen.

von Martin Schneider

Aufatmen an der Weser, die Nicht-Abstiegsparty kann steigen! Durch das 2:2 von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und das 1:1 von Hertha BSC gegen den VfL Bochum haben die Bremer fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den aktuell die "Königsblauen" innehaben. Die Grün-Weißen sind damit gerettet und spielen auch nächstes Jahr wieder erstklassig.

Ducksch vergibt zwei gute Chancen

Nach acht Minuten hatte Marvin Ducksch mit einer Doppelchance die Führung der Bremer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden FC-Keeper Marvin Schwäbe. Der Torwart der Domstädter stand auch danach bei zwei weiteren Bremer Möglichkeiten im Mittelpunkt, parierte diese aber ebenso wie sein Gegenüber Jiri Pavlenka gegen Kölns Dominik Kainz (13.).

Nach einer schwungvollen Anfangsphase hing die Partie anschließend durch. Aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen verloren beide Teams ihren Rhythmus. Die Gäste fanden jenen kurz vor er Pause allerdings wieder, als Kainz auf Stefan Tigges flankte, der per Kopf das 1:0 für den FC erzielte (31.). Tigges hatte im Hinspiel bereits doppelt getroffen. Bremen mühte sich danach mehr, ein Treffer gelang bis zur Pause jedoch nicht.

Stage scheitert aus kurzer Distanz

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Norddeutschen lange, um Torgefahr zu entwickeln. In der 70. Minute stand dann Jens Stage vollkommen frei vor dem Kölner Tor - und schoss den Ball aus kurzer Distanz daneben! Zwei Minuten später vergab Niclas Füllkrug, der nach langer Verletzung sein Comeback feierte, die nächste dicke Möglichkeit für Werder. Die Zuschauer rauften sich auf den Rängen die Haare ob des Wuchers, den die Grün-Weißen betrieben.

Schmid sichert den Klassenverbleib

Doch der Zorn verflog, als Romano Schmid mit seinem ersten Saisontreffer den mittlerweile verdienten Ausgleich erzielte (73.). Angesichts der vorherigen Möglichkeiten war das Tor kurios, Ducksch bereitete unfreiwillig mit einem misslungenen Kopfball vor und Schmid tunnelte am zweiten Pfosten FC-Torwart Schwäbe, der nicht sonderlich energisch zum Ball ging.

Den Bremern war es egal, sie hatten nun Blut geleckt, das Stadion war wieder da und Werder wollte den Sieg. Ein weiterer Treffer wollte den Norddeutschen an diesem Nachmittag nicht gelingen, das Remis war am Ende leistungsgerecht. Der Rest war grün-Weißer Jubel über ein weiteres Jahr in der Bundesliga.

33.Spieltag, 20.05.2023 15:30 Uhr Werder Bremen 1 1. FC Köln 1 Tore: 0: 1 S. Tigges (36.) 1 :1 R. Schmid (73.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, N. Stark, Friedl - Weiser (48. N. Schmidt), Gruew (46. Groß), A. Jung (61. Buchanan) - Bittencourt (46. R. Schmid), Stage - Füllkrug, Ducksch (90. M. Philipp)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz (78. K. Schindler), Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic (33. Thielmann), Kainz (78. Huseinbasic), Maina (61. Limnios) - S. Tigges (61. Selke)

Zuschauer: 40000



