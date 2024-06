Stand: 18.06.2024 11:34 Uhr Zweitliga-Absteiger Rostock verpflichtet Gebuhr aus Frankfurt

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Abwehrspieler Dario Gebuhr vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt verpflichtet. Das teilte der Absteiger am Dienstag mit, nannte dabei aber keine Details zur Vertragslaufzeit. "Dario ist ein sehr athletischer und zweikampfstarker Innenverteidiger, der mit viel Leidenschaft agiert", sagte Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh über den 21-Jährigen. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Gebuhr für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest 29 Partien. Wechselbörse | 18.06.2024 11:22