Stand: 20.08.2023 16:02 Uhr Zweite Liga: Fußballerinnen des SV Meppen schlagen Potsdam

Die Fußballerinnen des SV Meppen sind mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Turbine Potsdam in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Toma Ihlenburg entschied das Duell der Bundesliga-Absteiger am Sonntagnachmittag mit ihrem Treffer in der 86. Minute zugunsten der Emsländerinnen. Meppens Nordrivale Hamburger SV hatte am Sonnabend 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Ergebnisse und Tabelle | 20.08.2023 16:00