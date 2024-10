Stand: 28.10.2024 15:39 Uhr Zverev verzichtet auf Davis-Cup-Endrunde

Das deutsche Davis-Cup-Team muss bei der Endrunde in Malaga auf Alexander Zverev verzichten. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 sagte für das Turnier Ende November ab, um genug Zeit zur Erholung vor der neuen Saison zu haben. "Es war eine sehr anspruchsvolle Saison, in der ich mit einer Knieverletzung durchspielen musste, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Jetzt gebe ich mein Bestes, um die Saison trotz Problemen mit meiner Lunge gut zu beenden", sagte der Hamburger. Beim 27-Jährigen war vor einem Monat eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. | 28.10.2024 15:39