Zverev trifft zum US-Open-Auftakt auf Australier Vukic

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei der Auslosung für die am kommenden Montag beginnenden US Open kein großes Glück gehabt. Der Hamburger trifft in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers auf den Australier Aleksandar Vukic, immerhin die Nummer 51 der Welt. Sollte Zverev in New York die Auftakthürde überstehen, könnte er in der zweiten Runde auf Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier treffen, sollte sich der Kempener gegen den Franzosen Constant Lestienne durchsetzen. | 24.08.2023 18:47