Stand: 11.10.2024 17:22 Uhr Zverev spielt beim United Cup für Deutschland

Tennisprofi Alexander Zverev schlägt wieder für Deutschland auf. Allerdings hat sich der Hamburger vorläufig nur auf die Teilnahme am United Cup festgelegt, der über den Jahreswechsel in Australien ausgetragen wird. Eine Entscheidung über seinen Einsatz an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga (19. bis 24. November) steht weiter aus. Zu Beginn dieses Jahres hatte Zverev den United Cup als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne genutzt und das Mixed-Turnier mit Angelique Kerber und Laura Siegemund gewonnen. | 11.10.2024 17:22