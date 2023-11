Stand: 02.11.2023 16:52 Uhr Zverev scheitert im Achtelfinale von Paris

Alexander Zverev (Hamburg) hat ein Ausrufezeichen beim Masters in Paris verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Olympiasieger unterlag am Donnerstag beim Hallenturnier in der französischen Hauptstadt dem griechischen Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas 6:7 (2:7), 4:6. Zverev hat dennoch weiter gute Chancen, bei den ATP Finals in Turin (13. bis 20. November) dabei zu sein. Tsitsipas hat nach dem Sieg den Turin-Startplatz sicher. | 02.11.2023 16:46