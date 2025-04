Stand: 08.04.2025 17:22 Uhr Zverev scheitert auch in Monte Carlo früh

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Monte Carlo die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Der Weltranglistenzweite aus Hamburg verlor in seiner Wahlheimat sein Auftaktmatch gegen Matteo Berrettini (Italien) mit 6:2, 3:6, 5:7 und konnte sein seit Wochen anhaltendes Formtief auch bei der Rückkehr auf seinen Lieblingsbelag Sand nicht überwinden. Der 27-Jährige hat durch die Niederlage keine Chance mehr, Jannik Sinner bis zu dessen Rückkehr auf die Tour (ab 4.Mai) an der Weltranglisten-Spitze abzulösen. | 08.04.2025 17:20