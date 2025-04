Stand: 08.04.2025 21:02 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II punktet in Unterzahl gegen Aachen

Die Fußballer von Hannover 96 II haben trotz langer Unterzahl in der Dritten Liga einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel spielte gegen Mitaufsteiger Alemannia Aachen 1:1 (0:0). Dabei hatte Husseyn Chakroun bereits in der 39. Spielminute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. In der 51. Minute brachte dann auch noch Charlison Benschop die Aachener in Führung. Die Stendel-Elf ließ sich aber nicht hängen und kam durch Eric Uhlmann (76./Foulelfmeter) noch zum 1:1. Überblick | 08.04.2025 21:02