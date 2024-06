Stand: 11.06.2024 17:50 Uhr Zverev sagt für Turnier in Stuttgart ab

Tennisspieler Alexander Zverev hat seinen Start in Stuttgart in dieser Woche wie erwartet abgesagt. Das gaben die Turnier-Veranstalter zwei Tage nach dem verlorenen French-Open-Endspiel des Hamburgers bekannt. "Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen", erklärte der Weltranglisten-Vierte. Zverev war Topgesetzter in Stuttgart und sollte am Donnerstag im Achtelfinale ins Rasenturnier starten. | 11.06.2024 17:49