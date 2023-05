Stand: 25.05.2023 15:56 Uhr Zverev mit lösbarem Auftaktlos bei French Open

Alexander Zverev hat bei den French Open eine lösbare Aufgabe zum Auftakt erhalten. Der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger aus Hamburg trifft in der ersten Runde auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika. Das ergab die Auslosung am Donnerstag für das Sandplatzturnier in Paris, das am Sonntag beginnt. Zverev hatte sich im Vorjahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Knöchel verletzt und sucht noch seine Topform. | 25.05.2023 15:55