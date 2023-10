Stand: 02.10.2023 12:01 Uhr Zverev in Peking im Halbfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Halbfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger gewann gegen den Chilenen Nicolas Jarry 6:1, 6:7 (5:7), 6:4 und spielt nun gegen US-Open-Finalist Daniil Medwedew (Russland) um den Einzug ins Endspiel. Für Zverev war es der siebte Sieg in China in Serie, in der vergangenen Woche hatte er in Chengdu den Titel geholt. 2:18 Stunden dauerte das Match gegen Jarry. | 02.10.2023 11:48