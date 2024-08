Stand: 15.08.2024 20:20 Uhr Zverev fühlt sich wieder "gut" und erreicht Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich in seiner Vorbereitung auf die US Open wieder in stärkerer Form gezeigt. Der Hamburger startete mit einem lockeren 6:3, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow in das ATP-Masters in Cincinnati. Im Achtelfinale trifft er auf den Spanier Pablo Carreno Busta. "Ich habe mich auf dem Platz gut gefühlt, die ganze Woche schon", sagte Zverev gleich nach seinem Sieg: "Ich hoffe, dass die Form jetzt immer besser wird, und dass ich gutes Tennis spielen kann." Die US Open beginnen am 26. August. | 15.08.2024 20:20