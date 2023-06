Stand: 04.06.2023 16:00 Uhr Zverev bei den French Open auch im Achtelfinale in der Night Session

Alexander Zverev muss auch bei seinem Achtelfinalduell mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow am Montag (nicht vor 20.15 Uhr) in der Night Session der French Open der Tennis-Profis in Paris aufschlagen. Die Veranstalter nahmen sich die Worte des Hamburgers nach dessen Drittrundenmatch in der Nacht auf Sonntag offenbar nicht zu Herzen. "Ich mag eigentlich Night Sessions, wenn du aber vier oder fünf Sätze spielst, dann gehst du um 4 oder 5 Uhr morgens schlafen - das ist schon irgendwo ein Nachteil", kritisierte der Olympiasieger nach seinem Sieg über den US-Amerikaner Frances Tiafoe weit nach Mitternacht im Presseraum in Roland Garros. | 04.06.2023 15:59