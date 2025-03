Stand: 26.03.2025 08:12 Uhr Zverev-Match in Miami gegen Fils wegen Regens verschoben

Das Achtelfinale vom Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils beim ATP-Masters in Miami ist verschoben worden. Die ursprünglich für Dienstagabend auf dem Centre Court angesetzte Partie wurde wegen einer langen Regenunterbrechung, die es am Nachmittag gegeben hatte, auf den heutigen Mittwoch (ab 20 Uhr MEZ) verschoben. Mehr als dreieinhalb Stunden konnte in Miami nicht gespielt werden. Die Unterbrechung betraf die Partie von Gael Monfils und Sebastian Korda. | 26.03.2025 08:11