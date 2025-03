Stand: 22.03.2025 18:47 Uhr Zevrev in Miami mühelos eine Runde weiter

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Miami mühelos in die dritte Runde eingezogen. Der Hamburger setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den 23 Jahre alten Jacob Fearnley aus Großbritannien souverän mit 6:2, 6:4 durch. Nach 1:14 Stunden verwandelte der zuletzt kriselnde Zverev mit einem Ass seinen ersten Matchball. Der 27-Jährige hatte ein Freilos in der ersten Runde. Als nächstes trifft Zverev auf Jordan Thompson (Australien) oder Giovanni Mpetshi Perricard (Frankreich). | 22.03.2025 18:44