Stand: 09.04.2025 12:33 Uhr Zeitung: St.-Pauli-Coach Blessin bei RB Leipzig im Gespräch

Coach Alexander Blessin vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli ist nach Informationen der "Sport Bild" Kandidat auf den Trainerposten beim Ligarivalen RB Leipzig. Wie das Blatt in Erfahrung gebracht haben will, soll der 51-Jährige in der Gunst der Verantwortlichen des sächsischen Clubs weiter nach oben gerückt sein, da für andere Kandidaten wie Danny Röhl (Sheffield Wednesday) und Oliver Glasner von Crystal Palace vergleichsweise sehr hohe Ablösesummen fällig werden würden. Blessin ist seit dieser Saison Coach des FC St. Pauli und mit dem Aufsteiger aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Er war früher in verschiedenen Funktionen bei RB tätig. | 09.04.2025 12:30