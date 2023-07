Stand: 25.07.2023 08:30 Uhr "Würde mich freuen": Ducksch hofft auf Füllkrug-Verbleib

Torjäger Marvin Ducksch von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hofft auf eine weitere Saison an der Seite von Sturmpartner Niclas Füllkrug. "Ich würde mich natürlich freuen, wenn der gemeinsame Weg weiter geht", sagte der 29-Jährige im Sky-Interview: "Vielleicht erfahren wir in den nächsten Tagen, wofür er sich entscheidet." Füllkrug steht an der Weser noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Seine Zukunft ist allerdings offen, mehrere Topclubs buhlen um den deutschen Nationalstürmer. | 25.07.2023 08:30