Stand: 12.07.2024 11:10 Uhr Wriedt verlässt Holstein Kiel in Richtung Türkei

Kwasi Wriedt verlässt Holstein Kiel und wechselt in die Türkei. Wie der Bundesligaaufsteiger am Freitag mitteilte, schließt sich der 30 Jahre alte Stürmer dem türkischen Zweitligisten Manisa FK an. Wriedt war im Januar 2022 nach Kiel gekommen und bestritt 42 Pflichtspiele (6 Tore, 2 Vorlagen) für die "Störche". In der vergangenen Saison war der Angreifer an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Wechselbörse | 12.07.2024 11:26