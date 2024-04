Stand: 12.04.2024 16:42 Uhr World Games 2029 finden nicht in Hannover statt

Die World Games 2029 werden nicht in Hannover stattfinden. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) teilte beiden Städten am Freitag mit, die Bewerbung Karlsruhes für das große internationale Sportereignis für nicht-olympische Sportarten zu unterstützen. "Wir wünschen der Stadt viel Erfolg für die Vorbereitung des Events", werden Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Steffen Krach in einer gemeinsamen Erklärung zitiert. Sie seien überzeugt, dass Hannover "eine starke Bewerbung" eingereicht habe und "sind auch für die Zukunft selbstbewusst und zuversichtlich, große Events nach Hannover zu holen." | 12.04.2024 16:41